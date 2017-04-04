Kılıçdaroğlu'ndan şarkısını vermeyen sanatçıya tepki

Kılıçdaroğlu, Şişli Hilton Bomonti Otel'de sanatçılarla bir araya geldi.

Burada konuşan Kılıçdaroğlu, "Evet çıkarsa bahar havası ne kadar olur?" şeklindeki soru üzerine "Bahar havası hiç olmayacak evet çıkarsa. Direkt yani bu işin şeyi yok. Çıkmayacağı için rahatlıkla oturabilirsiniz. Hayır çıkacak." yanıtını verdi.

"ŞARKIYI BESTELEYENİ DE SAHİBİNİ DE KINADIM"

"Baba bir masal anlat bana" şarkısını kullanmak istediklerini ancak şarkının bestecisinin buna izin vermediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "O şarkıyı kullanmak istedik. Korktular, vermediler. O nedenle şarkıyı besteleyeni de sahibini de kınadım. Asla onlara da sanatçı demiyorum. Kimse kusura bakmasın." ifadelerini kullandı.

"NE ENTELİ? ENTELSE BİRAZ ÜNİVERSİTEYİ BİTİRDİK ODUR"

"Halka inmeyen bir parti..." şeklinde klasik bir eleştirinin geldiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Şundan emin olmanızı isterim, hiçbir partinin gitmediği yerlere gidiyoruz. Bir dönem bizi eleştirirlerdi 'Sivas'ın ötesine geçemiyorsunuz' diye, Türkiye'nin bütün illerine, bütün ilçelerine rahatlıkla gidebiliyoruz, halkla rahatlıkla diyalog kurabiliyoruz, bütün kahvelere girebiliyoruz, diyaloglarımızı kurabiliyoruz ama 'belli algıları bugünden yarına ben değiştireceğim' dersek onda doğru söylememiş oluruz. Bu algılar zaman içinde değişecektir. Hepsi değişecek. Onlarla oturup konuştuğumuz zaman, bizim onlardan farklı birisi olmadığımızı görüyorlar. Bize bir dönem 'entellerin partisi' falan diyorlardı. Kendi ailemi, kendi geçmişimi, babamı, annemi, çocukluğumu, kardeşlerimi örnek gösteriyorum 'sizden birisiyim' diyorum. Ne enteli? Entelse biraz üniversiteyi bitirdik odur, bizim entelliğimiz yoksa başka bir şey değil."