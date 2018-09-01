Kılıçdaroğlu'ndan Suriyelilerle ilgili bakış açısı dersi

Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet gazetesi için bir yazı kaleme aldı. Yazısında Suriye'de yaşananların her ülkeyi etkilediğini söyleyen CHP lideri, Suriyeli göçmenlerle ilgili daha önce "Geri göndereceğim. Gitmeliler" gibi vaatlerini unutarak "Onları umudu ve enerjisi yüksek insanlar olarak görmeliyiz." dedi.

"YANGIN BENDEN UZAKTA DİYEMEYİZ"

"Günümüz dünyasında 'yangın benden uzakta' demek ayrıcalığımız yok. O yangının alevleri şaşırtıcı bir hızla sizi de buluyor." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"GÜVENLİĞİ ABARTMAK GÜVENLİK SORUNU OLUŞTURUR"

"Suriye krizinin bize bir kez daha öğrettiği bir gerçek var: Adaletin olmadığı yerde barış da olmuyor. Anlamamız gereken başka bir gerçek de şu: Güvenliği abartmak her zaman güvenlik sorunu olarak geri döner.

"GÖÇMENLERİ UMUDU VE ENERJİSİ YÜKSEK İNSANLAR OLARAK GÖRMELİ"

Sözgelimi, göçmenleri potansiyel suçlu olarak görmek mi daha doğrudur; iyi bir eğitimle nitelikli çalışanlara dönüşecek, umudu ve enerjisi yüksek insanlar olarak görmek mi? İkinci bakış açısı, toplumsal barışın en kestirme, en maliyetsiz yoludur."

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