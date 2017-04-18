CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandumdan sonra düzenlenen ilk grup toplantısında kameralar karşısına geçti.

Referandum sürecini değerlendiren CHP Lideri, eşit şartlarda kampanya yürütemediklerini ifade etti.

"24 MİLYON OYUN NAMUSU İÇİN"

Gergin olduğu gözlenen Kılıçdaroğlu, referandum için YSK'ya yapacaklarını başvuruyu hatırlatarak "Bu seçim mühürsüz seçimdir. Bu seçimin mühürü yoktur. 24 milyon oyun namusu için bugün YSK'ya başvuruyoruz.

YSK, öyle anlaşılıyor ki gücünü halktan, hukukun üstünlüğünden anayasadan değil belli bir merkezden, siyasi otoriten almaktadır. Belli siyasi otoriteden alınan güç, güç değildir; demokrasiye ihanettir." dedi.

Gergin olduğu gözlenen CHP Lideri, gündemi değerlendiriyor;

Bu referandum adil bir referandum muydu? Devletin bütün bürokratlarını kullandılar. Valileri, kaymakamları.. Hepsini kullandılar.. Devletin bütün mali imkanlarını kullandılar.

Kemal Kılıçdaroğlu: Bu seçim mühürsüzdür VİDEO

ÜLKÜCÜLERE MİLLİYETÇİLERE TEŞEKKÜR

Ülkücülere ve milliyetçilere de teşekkür ediyorum. Hiç kimse unutmasın bir ülkü etrafında hepimiz birleşiriz.. Hepimiz için.. Hepimiz demokrasi paydasında buluştu. Gerçekten de tarih yazdık. Bu bir demokrasi destanıdır.