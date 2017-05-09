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Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı konuşması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor.

09.05.2017 - 13:52
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kk

Konuşmalarından satır başları;

"CHP, Türkiye'yi Dünya'nın uygar ülkelerinden biri yapacaktır. 6 Mayıs Hıdrellez'in gelişi aynı zaman Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam edildiği gündür.

Onlar kendi ülkeleri için ve kendi insanları için çalıştılar. Bu cennet ülkede herkes huzur içinde yaşasın diye. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği ülkeyi çağdaş uygarlık düzeyine yükseltmek için mücadele ettiler ama idam edildiler. Onlar bizim gönlümüzün kahramanlarıdır. Onları saygı ile anıyoruz. Deniz Gezmiş'i ve arkadaşlarını ifade ettim.

Atatürk'ün düşmanları bile O'nu nobel barış ödülüne aday gösterdiler. İçime sindiremiyorum. Atatürk'e yapılan çirkef saldırıları, annesine yapılan terbiyesizliği içime sindiremiyorum. Bunlar insan değil"

AYRINTILAR GELİYOR...

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