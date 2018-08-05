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Kılıçdaroğlu'nun gündemi MYK'daki isimler

Kurultay konusu "Yeterli imza yok." açıklamalarının ardından CHP lideri için kapandı. Kılıçdaroğlu'nun yeni hedefi MYK'daki kritik isimlerin elenmesi ve yerel seçim için ittifak planları.

Haber Merkezi | 05.08.2018 - 09:05..
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Kılıçdaroğlu'nun gündemi MYK'daki isimler

Kılıçdaroğlu'nun gündemi MYK'daki isimler

Kurultay için toplanan imza sayısıyla ilgili tartışmalar sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu yeterli imza toplanmadığını söyledi ve konuyu kapattı.

Yeni gündem için kolları sıvayan CHP lideri, MYK'da kritik isimleri değiştirmeyi planlıyor.

A TAKIMI DEĞİŞECEK

İmza sürecinde de "CHP’de önemli değişiklikler olacak, göreceksiniz" diyerek MYK’de değişim yapacağı mesajını vermiş olan CHP liderinin, bu hafta Parti Meclisi’nden yeni isimleri MYK’da görevlendireceği konuşuluyor.

MYK üyeleri de Kılıçdaroğlu’nun partiyi yöneteceği kadrolarda yapacağı olası değişiklikler için elini rahatlatmak amacıyla görevden alma dahil her türlü kararının arkasında duracaklarını kendisine iletti.

MYK'DAN SONRA YEREL SEÇİMLER: İTTİFAK FİKRİ

Kılıçdaroğlu'nun 7 aylık bir süresi bulunan yerel seçimler için, referandum ve 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi parti dışı kesimlerle iktidara karşı birliktelik ve işbirliği arayışları da bulunuyor.

Seçimden sonra İYİ Parti ve SP ittifakı parçalanmış,  “Millet İttifakı bitmiştir” açıklamaları gelmişti. Ancak CHP lideri, Kılıçdaroğlu farklı yöntemlerle bu tür işbirliklerinin devam etmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini de savunuyor.


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