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Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli konuşması

CHP Lideri, referandum sürecinde nerede ne zaman yalan söylediğini göstermelerini istedi.

10.04.2017 - 15:16
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Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli konuşması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan'da yapılacak referandum için çalışmalarına devam ediyor.

Kocaeli'de katıldığı etkinlikte gündemi değerlendiren CHP Lideri, 16 Nisan'ın önemini hatırlattı ve 'hayır' oyu istedi. Referanduma 6 gün kaldığına işaret eden Kılıçdaroğlu, süreçte kendisinin yalancılıkla suçlandığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli konuşması

NERESİ YALAN

Kemal Kılıçdaroğlu, "Kılıçdaroğlu yalan söylüyor diyorlar. Ama şunu söylemiyorlar; neresi yalan. Şu cümle yalan desinler. Tam tersi, miting yapıyorlar. Mitingin konusu Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu size ne yaptı arkadaşlar..." şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu: Ne zaman yalan söylemişim VİDEO

ERDOĞAN: YALAN MAKİNESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'evet' çıkarsa lokantalar bile kapatılabilir diyen Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "yalan makinesi" demişti.

CHP Lideri'nin konuşmasından satır başları;

"Kışlaya, adliyeye, camiye siyaseti sokuyorlar. Oturup düşünmemiz gerek. Ömür boyu dokunulmazlıkları olacak. Bu ne demektir? Evet çıkarsa 4 milyon Suriyeliye vatandaşlık verecekler.

Benim esnafım vergi ödeyecek, Suriyeli ödemeyecek. Bu adalet mi? Hak mı? Hukuk mu? Sandığa gideceksiniz... Hayır diyeceksiniz... Ben size gerçekleri anlatıyorum... Evet demenin vebali ağırdır."

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