Kılıçdaroğlu'nun sözlerine AK Partili Akış'tan ince yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilme yaşını 18'e indiren yeni anayasaya tasarısına ilişkin, "Bakkalın, işçinin 18 yaşındaki çocuğunu milletvekili yapamazlar" ifadelerine, Ak Parti Konya milletvekili ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Mustafa Akış, nükteli bir şekilde cevap verdi.

Kılıçdaroğlu: Bakkalın 18 yaşındaki çocuğunu milletvekili yapmazlar VİDEO

"BABAMIN MESLEĞİ: BAKKAL, MİLLETVEKİLİ OLDUM"

Akış, babasının mesleğinin bakkal olduğunu ve Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin aksine 28 yaşında milletvekili seçildiğini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

İşte o paylaşım;





KILIÇDAROĞLU NE SÖYLEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu, milletvekili seçilme yaşının 18'e indirilmesiyle ilgili olarak grup toplantısında, anayasa düzenlemesini eleştirmiş ve şöyle konuşmuştu: "Kendi çocukları için istiyorlar. Bakkalın 18 yaşındaki çocuğu milletvekili olacak mı? Hayır. Manavın, çiftçinin 18 yaşındaki çocuğu milletvekili olacak mı? Hayır. İşçinin 18 yaşındaki çocuğu milletvekili olacak mı?"



