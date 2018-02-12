Kılıçdaroğlu'nun yeni A Takımı

1 Volkan Demirel: Küfür değil o argo Başakşehir maçında yardımcı hakeme küfür ettiği iddia edilen Volkan Demirel, "Futbolcunun ağzına kamerayı sokarsan bunu herkes söyler zaten" dedi.

2 Boris Johnson Arakanlılarla İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Myanmarlı yetkililer ile görüşmek ve zulme uğrayan Arakanlıları ziyaret etmek için bölgeye gitti. Johnson budistler tarafından yakılan köyleri de gezdi.

3 Kuzey Kore konusunda yeni diplomasi açılımı ABD Başkan Yardımcısı Pence'den Kuzey KOre ile ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin olabileceğini açıkladı.

4 Telefona 2 havalimanı parası harcadık Türkiye'de, 2007-2017 yıllarında ithal edilen cep telefonu için ödenen tutar, İstanbul Yeni Havalimanı maliyetinin yaklaşık 2 katını buldu.

5 Reyhanlı'da ilk ders 'Fatmasız' başladı Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ilk ders zili bugün çalarken, PYD/PKK'lı teröristler tarafından atılan roketin evlerine isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren 17 yaşındaki Fatma Avlar unutulmadı.

6 Aşk mı takıntı mı Psk. Sena Sivri, kişinin etrafındakilerden ‘seninki aşk değil, takıntı’ cümlesini duyabildiğini ve bunu anlayabilmek için kendisine sorabileceği 10 soru ile bunun cevabını alabileceğini anlattı.