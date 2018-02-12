Kılıçdaroğlu'nun yeni A Takımı

CHP’nin yeni Merkez Yürütme Kurulu'nda rezidanslar kraliçesi Gamze İlgezdi "Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı" görevine getirildi.
YOLSUZLUK YAPAN EŞİNE SAHİP ÇIKMIŞTI
Gamze İlgezdi'nin eşi Battal İlgezdi, Ataşehir Belediye Başkanlığı görevinden, yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle alınmıştı. İçişleri Bakanlığı'nca yapılan araştırma sonucunda, Battal İlgezdi'nin görevini kötüye kullandığı, ihaleye fesat karıştırdığı ve oldukça büyük bir vurguna karıştığı ifade edilmişti.
İlgezdi ise "Kocam yalnız değildir." diyerek eşine sahip çıkmıştı.
Açıklanan isimler ve görevleri şöyle:
Tuncay Özkan - Basınla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı
Bülent Tezcan - Parti Sözcüsü - Parti Örgütünden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı
Gamze İlgezdi - Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı
Mehmet Akif Hamzaçebi - Genel Sekreter
Fethi Açıkel - Arge - Bilim Yönetim ve Kültür Platformu
Onursal Adıgüzel - Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Öztürk Yılmaz - Dış İlişkiler
Gülizar Biçer Karaca - Doğa Hakları
Aykut Erdoğdu - Ekonomi Politikaları
Lale Karabıyık - Eğitim Politikaları
Muharrem Erkek - Hukuk Politikaları
Haluk Koç - İdari ve Mali İşler
Tekin Bingöl - İnsan Hakları
Veli Ağbaba - İşçi Sendikaları- Meslek Odaları ve Siviltoplum Kuruluşları
Çetin Osman Budak - İşveren Sendikaları ve Odalar
Ünal Çeviköz - Kamu Diplomasisi
Faik Öztrak - Sosyal Politikalar
Seyit Torun - Yerel Yönetim Politikaları