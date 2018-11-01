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Kilim dokumacılığını yaşatmaya çalışıyorlar

Kırıkkale’de asırlardır kuşaktan kuşağa aktarılan ve unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını yaşatmak için kadınlar Karakeçili kilimini gönüllü olarak dokuyor.

İHA | 01.11.2018 - 12:53..
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Kilim dokumacılığını yaşatmaya çalışıyorlar

Karakeçili Kaymakamlığı tarafından Halk Eğitim Merkezinde açılan atölyede kadınlar, her gün kilim dokumak için tezgâhlarının başına geçiyor.

Karakeçili’de kadınların asırlardır ilmek ilmek dokuduğu kilimler, geçmişten bugüne halkın kültür ve yaşantısını yansıtıyor.

YÖRESEL DESENLER YAPIYORLAR

Asırlardır kuşaktan kuşağa aktarılan, kendine özgü renk ve farklı motiflerin yer aldığı Karakeçili kilimi; kırmızı, bordo, mavi ve beyaz renkli kök boyalı kirmen ipiyle dokunuyor.

Türk yıldızı, tarak, su, koçboynuzu, kurtağzı, kraliçe tacı, kır çiçeği, bindallı ve hayat ağacından oluşan Osmanlı ve yöresel desenler kullanılıyor.

Kilim dokumacılığını yaşatmaya çalışıyorlar

Kilim dokumacılığını yaşatmaya çalışıyorlar ViDEO

TÜRK KÜLTÜRÜNÜN VAZGEÇİLMEZİ

Ev hanımı 41 yaşındaki Hatice Yazıcı, "Kilim, Orta Asya’dan Türkler göç edip gelmeye başladığında yaşam şartlarının getirdiği doğal olaylardan ve hayvanlardan etkilenerek, o zaman da teknoloji olmadığı için ihtiyaçlarını karşılamak için kilim dokumuşlar kıl çadırlarından yaşadıkları için. Bu desenleri de o zaman ortamdaki hayvanlardan, bitkilerden etkilenerek bayanlar dokuduğu için ona duygularını katarak desenlerini oluşturmuş ve kilimleri dokumuşlardır" dedi.

Kilim dokumacılığını yaşatmaya çalışıyorlar

MUTLULUĞU TEMSİL EDEN DESENLER

Hatice Yazıcı, "Biz Karakeçili olarak Karakeçili kilimi dokuyoruz. Biz daha çok yaşam şartlarından etkilendiğimiz için geçmişte atalarımız yaşam şartlarına göre dokumalar yapmışlar. Mutlu bir bayan, mutluluğunu temsil eden desenler dokumuş. Genç kız evlenmeyi düşünüyorsa evlenmek istediğini etrafına göstermek için desenler dokumuş. Bunlarında belirli isimleri vardır" diye konuştu.

Kilim dokumacılığını yaşatmaya çalışıyorlar



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