Kilisede mülteci sergisi

Ülkelerindeki savaştan kaçan ve çeşitli ülkelere sığınan sığınmacılara, yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla çalışmalar yürüten sanatçılardan biri olan Dorman, Midilli Adası’ndaki zeytinliklerden ve sahilden toplanmış 700 sığınmacı kıyafetlerinden buruk bir sanat eseri yarattı.

KIYAFETLER KİLİSENİN TAVANINDA ASILI

Londra’daki St. James Kilisesi’nin tavanına asılan kıyafetler arasında bebek pijamaları, ayakkabılar, pantolonlar, çoraplar, eldivenler, şapkalar ve daha pek çok giyim eşyası baş aşağı sallanır durumda ziyaretçileri karşılıyor.

‘Suspended’ (Askıda duran) adlı etkili çalışması hakkında ise Dorman şu ifadeleri kullandı, "Sığınmacıların elden çıkardığı binlerce giysi vardı. Giyenlerin saklı varlığını çağrıştıran içi boş giysi konsepti karşısında etkilenmiştim. Bu giysiler şu an için unutulmuş olanı ortaya çıkartıyor."

Sanatçı, sığınmacı sorununu gündemde tutmaya çalışarak sığınmacılara destek sağlayan kurum ve kuruluşlar için de fon yaratmaya çalışıyor. 2015 yılında Midilli Adası’na giden sanatçı Dorman, daha önce Irak ve Afganistan’da bulunduğunu ifade etti.