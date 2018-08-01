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Kim Kardashian kilosunu açıkladı

Yeni saç stiliyle dikkat çeken Kim Kardashian, ABD'de dar kadife pantolonu ve ilginç bir büstiyer giymesiyle haber oldu.

Haber Merkezi | 01.08.2018 - 07:09..
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Kim Kardashian yeni görüntüsüyle ilk kez kamuoyu karşısına çıktı.

SAÇLARINI KISALTTI

37 yaşındaki üç çocuk annesi Kardashian, Jimmy Kimmel'ın sohbet programına konuk oldu. Dar bir kadife pantolon ve ilginç tasarımlı bir büstiyer giyen Kardashian'ın saçlarının boyunu kısalttığı gözlerden kaçmadı.

53 KİLO 900 GRAM

Kardashian'ın fazla kilolarından kurtulduğu da görüldü. Üç çocuk annesi Kim Kardashian, geçen hafta sonunda amacına ulaşıp fazla kilolarından kurtulduğunu ve 53 kilo 900 gram olduğunu açıklamıştı.

Kim Kardashian kilosunu açıkladı

Kim Kardashian kilosunu açıkladı

Kim Kardashian kilosunu açıkladı

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