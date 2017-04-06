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Kimyasal silah saldırısı mağdurları yaşadıklarını anlattı

İdlib il merkezinde bir hastanede tedavi gören kimyasal saldırı mağdurları, saldırı anını ve sağlık durumlarını AA muhabiriyle paylaştı.

06.04.2017 - 12:15
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idlib

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırısında zehirlenerek tedavi altına alınan mağdurlardan Ahmed Yusuf, şunları söyledi:

"BİR ANDA HAVADAKİ UÇAK, GAZ BOMBASI ATTI, GÖZÜMÜ HASTANEDE AÇTIM"

"Bir baktık ki telsizden bir çağrı geldi. Havada bir uçağın olduğunu bildirdi. Hemen olduğumuz yerden çıktık ve sığınaklara doğru koşmaya başladık. Bir anda havadaki uçak, gaz bombası attı. Gaz yayılmaya başlayınca ne yapacağımızı bilemedik. Bazı insanlar yere yığıldı. Ben gözümü hastanede açtım."

"UÇAK BOMBAYI ATINCA YERE DÜŞTÜK"

6 yaşındaki Şeyma Süveydani de "Uçak bombayı atınca yere düştük. Gözümü açtığımda hastanedeydim." dedi.

"BİZİ VURANLARI ALLAH'A HAVALE EDİYORUZ"

Başka bir mağdur Ahmed Sefer, saldırıdan 6 çocuğuyla birlikte etkilendiklerini, komşularının hayatlarını kaybettiklerini söyledi. Sefer, "Bizi vuranları Allah’a havale ediyoruz ve bize ne çektirdilerse onların da aynısını çekmesini temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

"UYANDIĞIMDA KÖTÜ HABER ALDIM: ÇOCUĞUM ŞEHİT OLDU"

Hasan Muhammed Yusuf da, saldırı anını şöyle anlattı: "Bir patlama sesi duyduk. İnsanları kurtarmak için saldırı noktasına koştum ve orada baygınlık geçirmişim. Uyandığımda kendimi hastanede buldum. Şimdi de çok acı bir haber aldım. Çocuğum şehit olmuş."

"ÇOCUKLARIMIN HANGİ HASTANEDE OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

Hama'nın Hattab beldesinden Han Şeyhun'a göç eden Assaf Şeyh, "Ne olduğunu tam anlamadık. İnsanlar birden yere yığıldı. Ben 2 çocuğumu hastaneye yetiştirmeye çalıştım. Şu anda çocuklarımın hangi hastanede olduğunu bilmiyorum. Bir çocuğumun hayatını kaybettiğine yönelik bilgi geldi bana. Büyük bir ihtimalle onu kaybettim." ifadelerini kullandı.

Kimyasal silah saldırısı mağdurları yaşadıklarını anlattı

"DÜNDEN BERİ DURUMUM CİDDİYETİNİ KORUYOR"

Muhammed Şuhayb, saldırıdan sonra sokağa çıkarak, dumana doğru yürüyüp bir kişiyi aracıyla hastaneye taşıdığını, o sırada kendisinin de fenalaşarak hastaneye yatırıldığını anlattı.

Güçlükle konuşan sivil savunma ekibi görevlisi İsmail Reslan da, "Yaralıları kurtarmaya çalışırken ben de gazdan etkilendim. Dünden beri durumum ciddiyetini koruyor." diye konuştu.

YAKLAŞIK 100 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ, 500 SİVİL GAZDAN ETKİLENDİ

Beşşar Esed rejiminin önceki gün Han Şeyhun'a düzenlediği kimyasal silah saldırısında aralarında çok sayıda çocuk ve kadının bulunduğu yaklaşık 100 sivil hayatını kaybetmiş, 500 sivil de kimyasal maddeden etkilenmişti.

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