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Kira gelir vergisinin beyanı 1 Mart'ta başlıyor

Konut ve iş yeri sahibinin elde ettiği gelirin beyanı; 1 Mart'tan itibaren yapılacak.

Haber Merkezi | 06.02.2018 - 12:05..
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1,9 milyon konut ve iş yeri sahibi için kira beyan dönemi başlıyor. 2017 yılında kira geliri elde edenler 1-26 Mart 2018 arasında vergi beyannamesi sunacak.

Kira gelir vergisinin beyanı 1 Mart'ta başlıyor

AYDA 325 LİRANIN ALTINDA GELİRİ OLANLAR BEYANNAME VERMEYECEK

3 bin 900 liranın (ayda 325 liranın) altındaki kira geliri olanlar beyanname vermeyecek. 2 ay konutu boş kalan, ancak 10 ay kira alan gayrimenkul sahipleri, o 10 aylık süredeki geliri beyan edecek.

Kira gelir vergisinin beyanı 1 Mart'ta başlıyor

YÜZDE 15 İNDİRİM

Beyanname yaparken 2 seçenek var. Biri 'Götürü Gider', bir diğeri ise 'Gerçek Gider' yöntemi. Götürü Gider yöntemi seçilirse bu iki yıl boyunca değişemiyor. Avantajı ise indirim sağlaması. Hiçbir geliriniz olmasa bile yüzde 15 indirim hakkına sahip olabilirsiniz.

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