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Kırmızı fularlı teröristin annesi: Deniz Rakka'dır

Ayşe Deniz Karacagil'in annesi Nuray Erçağan, terörist kızı için eylem yapanlara destek oldu.

07.06.2017 - 09:11
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Taksim'de yapılan Gezi'nin 4. yıl eylemlerinde, PKK için çatışırken öldürülen Gezi'nin "Kırmızı fularlı kızı" terörist Ayşe Deniz Karacagil'in fotoğrafları taşınmış ve "Gezi'den Rakka'ya Destan olmaya" geldik sloganları atılmıştı.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Polis terörist için slogan atanlara müdahale etmiş ve 10 kişiyi gözaltına almıştı.

Kırmızı fularlı teröristin annesi: Deniz Rakka'dır

"DERHAL SERBEST BIRAKILSINLAR"

Terörist Ayşe Deniz Karacagil'in annesi Nuray Erçağan da, "Belki de Deniz'i hiç tanımayan, Deniz'in mücadelesinden etkilenmiş arkadaşları bugün gözaltındalar. Deniz Gezi'dir, Deniz Rakka'dır, Deniz Ortadoğu'dur deyip onun fotoğraflarını onurla taşıyan arkadaşlarımız, çocuklarımız derhal serbest bırakılmalıdır. Deniz'in ve bütün gençlerimizin anısına saygıyla gözaltına alınanların derhal serbest bırakılmasını istiyorum. Gezi'nin yıl dönümünde Gezi'yi selamlıyorum. Gezi ve Deniz'in fotoğraflarını taşıyanlar onurumuzdur, derhal serbest bırakılmalıdır." sözleriyle gözaltına alınan terör destekçilerine sahip çıktı.

Kırmızı fularlı teröristin annesi: Deniz Rakka'dır

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