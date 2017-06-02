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Kırmızı fularlı teröristin annesi konuştu

Gezi provokasyonunda “kırmızı fularlı kız” olarak tanınan teröristin annesi, "Onun direnişini kesinlikle ben devam ettireceğim." dedi.

02.06.2017 - 09:50
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Kırmızı fularlı teröristin annesi konuştu

nuray

Gezi olaylarının ardından kaçtığı Suriye'de, PKK için çatışırken Rakka'da ölen terörist Ayşe Deniz Karacagil'in annesi Nuray Erçağan, kızının ardından yas tutmak yerine mücadelesini devam ettireceğini belirtti.

"DURUŞUNA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Erçağan, "Daha iyi olacağız. Onun direnişini kesinlikle ben devam ettireceğim. Onun yaşamdaki duruşuna sahip çıkacağız. Hiçbir şekilde 'ah vah' demeyeceğiz. O hepimizin cevahir yüreklisi." dedi.

Kırmızı fularlı teröristin annesi konuştu

ANNESİ HDP'DEN ADAY OLMUŞTU

HDP, Ayşe Deniz Karacagil'in annesini 2015 genel seçimlerinde Antalya'dan 4.sırada milletvekili adayı göstermişti.

Kırmızı fularlı teröristin annesi konuştu

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