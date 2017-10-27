Kış geliyor, hazırlansın bitki çayları

Aşırı sıcaklar ve bunaltıcı hava derken tüm yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, hastalıklara yol açıyor. Özellikle batı illerinin yoğun yağış alması ve beraberinde oluşan soğuklar, grip başta olmak üzere birçok enfeksiyon hastalıklara sebebiyet veriyor. Uzmanlara göre ise bu hastalıkların birçok sebebi bulunuyor. Bunların başında ise düzensiz beslenmenin geldiğini belirten uzmanlar, dikkatli olunması konusunda uyarıyor.

İŞTE O BİTKİLER

Uzmanlara göre gribal enfeksiyonları atmanın tek yolu bir hekime başvurmak. Ancak hastanedeki tedavinin ardından evinizde yapacağınız bazı karışımlar, sizi bu enfeksiyonlardan hızlıca kurtarabilir. Alternatif tıpta yeri oldukça önemli olan bu bitkiler, doğru kullanıldığı taktirde vücudun hastalıktan kurtulmasına önemli ölçüde katkı sağlıyor. Peki, evde kolaylıkla hazırlanabilecek ve neredeyse uzun bir süre tüketilebilecek bitkiler neler?

İşte o bitkiler ve sağladıkları faydalar:

IHLAMUR ÇAYI

Soğuk havalarda sıcak bitki çayı deyince akla ilk gelendir ıhlamur. Seneler geçse de, bitki çaylarının çeşidi her geçen gün artsa da ıhlamur yerini her daim korur. Ağrı giderici, Özellikle boğaz enfeksiyonları ile mücadele ediyorsanız, sıcak bir ıhlamur size yardımcı olabilir. Öksürük şikayeti olanlar da ıhlamuru rahatlıkla kullanabilir.

EKİNEZYA ÇAYI

Senelerdir ekinezyanın bağışıklık sistemine iyi geldiğini biliyoruz. Özellikle kapalı bir ortamda çalışanlar, solunum yolu enfeksiyonları ile daha sıklıkla karşılaşabiliyor. İşte bu noktada sağlığınızı kaybetmeden koruyucu etkisinden yararlanmak için günde 2 fincan “ekinezya” çayı içebilirsiniz.

ADA ÇAYI

Boğaz iltihabı denildi mi akla ilk olarak ada çayı gelir. Rahatlatıcı etkisi bulanan adaçayını demleyerek boğaz ağrısı ve yanmasını önemli ölçüde azaltabilirsiniz. Adaçayı ayrıca gündelik hayatta karşımıza çıkan strese de iyi gelen bitki türleri arasında.

ZENCEFİL ÇAYI

Zencefil ve limon. Bağışıklık sisteminde ortaya çıkan hasarlara birebir desek yeridir. Vücut direncini artıran, soğuk algınlığına ve özellikle öksürüğe iyi gelen zencefil çayı, metabolizmayı da canlı tutuyor. Sabah erken saatlerde tüketildiğinde ise tüm gün sizi zinde tutar.

YEŞİL ÇAY

Ve vazgeçilmez bitkilerin başında gelen yeşil çay. Yeşil çay denilince akla ilk olarak metabolizma geliyor. Bunun sebebi ise soğuklardan dolayı meydana gelen halsizlik ve yorgunluklar. Günlük hayatta da sıkça tüketilen yeşil çay, vücut yağını düşürdüğü için de fazla kilolardan kurtulmaya yardımcı oluyor.