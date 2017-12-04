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Kısa mesaj 25 yaşında

Tarihte ilk gönderilen ilk kısa mesaj bugün itibarıyla 25. yaşına girdi.

Haber Merkezi | 04.12.2017 - 16:02..
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İlk SMS (kısa mesaj) 25 yıl önce, 3 Aralık 1992'de Vodafone'da çalışan mühendis Neil Papworth tarafından dönemin Vodafone yöneticisi Richard Jarvis'e gönderildi.

İLK KISA MESAJ: MUTLU NOELLER

İlk SMS, cep telefonundan cep telefonuna değil, şirketteki kişisel bir bilgisayardan yöneticisinin cep telefonuna yollandı. Tarihteki ilk kısa mesajda ise 'Mutlu Noeller' yazıyordu.

"BÜYÜK BİR ŞEY OLACAĞINI DÜŞÜNMEMİŞTİM"

Jarvis mesaja cevap veremedi çünkü o dönemde henüz cep telefonları kısa mesaj gönderemiyor, yalnızca alabiliyordu.

Sky News'a 25 yıl sonra açıklama yapan Papworth, "Bunun büyük bir şey olacağını gerçekten düşündüler mi bilmiyorum. Mesajda kelimeleri kısaltıp 'Xmas' yazmadım." ifadelerini kullandı.

Kısa mesaj 25 yaşındaNeil Papworth

Sky News'ün açıklamasına göre; 2007'de İngiltere'de 66 milyar kısa mesaj gönderildi. Bu rakam 2012'de 151 milyar kısa mesaj ve MMS'e (Multimedya Mesaj Servisi) ulaştı.

Sky News ayrıca, şu anda Birleşik Krallık'ta her gün 96 milyar metin mesajı gönderildiğini bildirdi.

Kısa mesaj 25 yaşında

ARTIK POPÜLERLİĞİNİ YİTİRİYOR

Ancak CBC'den Dominic Valitis konuyla ilgili değerlendirmesine göre ise; "Mesajlaşma artık eskisi kadar popüler değil. İngiltere'de mesajlaşmanın tepe noktası 2012'ydi. O zamandan beri tutarlı şekilde düşüşte."

Artık Facebook, Facebook Messenger ve WhatsApp kullanarak mesajlaşmak SMS'e nazaran çok daha popüler.

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