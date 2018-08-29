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Kitap okumayı eğlenceli hale getirdi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde memur olarak çalışan Atilla Zorer, ilköğretim öğrencisi 2 çocuğuna yaz aylarında kitap okumayı eğlenceli hale getirmek için yüzyıllık ağaç üstüne kulübe yaptı.

DHA | 29.08.2018 - 09:07..
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Van'da yaşayan 2 çocuk babası Atilla Zorer, çocuklarına okuma alışkanlığını daha eğlenceli hale getirmek yazın kullandıkları Edremit İlçesi'ndeki evlerinin önünde bulunan yaklaşık 100 yıllık olan ağacın üstüne kulübe yaptı.

KİTAP OKUMA KEYFİ

Eski ve yıkılan bir evin malzemeleriyle yaptığı kulübede 10 yaşında Abdullah Furkan ile 11 yaşındaki Yasir, boş vakitlerinde burada kitap okuyor. Ağaç üstündeki kulubeyi aynı zamanda ev halkıda çay içmek ve dinlenmek için kullanıyor. Ağaç altında ayrıca çocukların oynaması için tenis masasıda bulunuyor.

Kitap okumayı eğlenceli hale getirdi

"ŞU ANA KADAR 30-40 KİTAP OKUDULAR"

Yaz aylarında kitap okumayı eğlenceli hale getirmek için böyle bir şey yaptığını belirten Atilla Zorer, "Yaz aylarında yazlık olarak Edremit İlçesi'ndeki evimizi kullanıyoruz. Çocukların yazın evde kitap okumak istemediklerini farkedince böyle bir fikir geliştirdim. Eski bir evin malzemelerini kullanarak bahçemizdeki ağacın üstüne bir kulübe yaptım. Çocuklarım için kitap okumak eğlenceye dönüştü. Şu ana kadar 30-40 kitap okudular. Buda beni çok mutlu etti" diye konuştu.

Kitap okumayı eğlenceli hale getirdi VİDEO

Kitap okumayı eğlenceli hale getirdi

Kitap okumayı eğlenceli hale getirdi

Kitap okumayı eğlenceli hale getirdi

Kitap okumayı eğlenceli hale getirdi

Kitap okumayı eğlenceli hale getirdi

Kitap okumayı eğlenceli hale getirdi

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