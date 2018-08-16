Kitap okumayla oluşan güçlü ilişkiler

Haftanın 5 günü akşam saatlerinde kitabını alıp, sitenin bahçesine inen aileler, hem birbirlerini yakından tanıma fırsatı buluyor, hem de komşuluk ilişkilerini okuyarak güçlendiriyor. Bir ay önce başlayan proje sayesinde yaklaşık 250 kişinin yaşadığı sitede herkes birbirini tanımaya başladı.

"HERKES AİLE OLDU"

Projenin devam ettiğini belirten Hasan Çağıl, "Artık sitede herkes bir aile oldu. Kitap okuma alışkanlığı kazandık. Çocuklar, bilgisayar ortamından uzak, akranları ile bahçede unutulmaya yüz tutan oyunlarımızı oynuyor. Ben bir öğretmenim, okumanın tatili olmadığını, tatil tadında okumanın heyecanlı ortamlar oluşturmanın okuma kültürü ile gerçekleşeceğini düşünüyorum. Hele zaman ve mekân kavramı olmadan okuma etkinliklerinin içerisinde çocuklar olunca, büyüklerin de bu heyecana büyük bir istekle katıldığını gördüm." dedi.

KİTAPLA KAZANILAN GÜÇLÜ İLİŞKİLER

Hasan Çağıl, "Bu düşünceler çerçevesinde, sitelerde, apartmanlarda Erzurum'umuza yakışır komşuluk ilişkilerinin, birlikteliğimizi vurgulama adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. Komşuluk yakın olmaktır, yardımlaşmaktır, güvenmektir, samimi olmaktır. Sosyal sorumluluklarımız çerçevesinde apartmanlardaki komşuluk ilişkilerini canlandırma adına bazı etkinliklerin önemine dikkat çektik" diye konuştu.

"ÇOCUKLAR MUTLU İSE AİLELER DE MUTLU"

Köylerdeki samimiyeti, muhabbeti, doğallığı ve insani değerleri şehirlerde, site içerisinde ve apartmanlarda da yaşatılması gerektiğini belirten Hasan Çağıl,

"İyi komşuluk ilişkileri, mutluluk ve sevincin paylaşılmasında, sıkıntılı ve kederlerin göğüslenmesinde ayrı bir öneme sahip olduğundan, fert ve ailelere toplum içinde destek olacağını düşündük. Bahsedilen bütün bu unsurlar çerçevesinde, komşuluk ilişkilerini güçlendirecek en önemli unsurun çocuklara, minik yüreklere yapılacak etkinlikler ile gerçekleşebileceğini düşündük. Çocuklar mutlu ise aileler mutlu, aileler mutlu ise komşular, apartmanlar, mahalleler mutlu. Çocukları da mutlu etmenin yolu, değişik etkinlikler ile onları sevdikleriyle buluşturmaktır." ifadelerini kullandı.





"OKUMA ETKİNLİKLERİNDE BULUŞUYORUZ"

Hasan Çağıl, "Bizler de Sezer Park 2 Sitesi olarak, çocuklar ve anne-babalarla haftanın beş günü okuma ve oyun etkinliklerinde buluşuyoruz. Bu etkinlikler hem komşuluk ilişkilerini güçlendirdi, hem de sosyal aktivitelere katılım anlamında çocuklar ve komşuluk ilişkileri açısından bir gönül köprüsü kurulmuş oldu. Erzurumspor kulübü de bu etkinliklere hediye olarak Erzurum'da oynanacak Erzurumspor- Başakşehir maçında, site çocuklarının seremoniye çıkmaları sözünü verdi. Tüm ailelerin misafir olarak katılmalarıyla birlikte. Sitesi sakinleri de maç sonrası Erzurumspor ve yöneticilerini birlikteliği vurgulama ve misafirperverliğin önemini belirtme adına site bahçesinde ikramda bulunacaklar." şeklinde konuştu.

"ELİMİZDE TELEFON GÖREMEZSİNİZ"

Bir yıl önce taşındıkları sitede başlatılan proje ile hareketli günler yaşandığını vurgulayan Nevin Nursen Yenice ise, "Aileler ve çocuklar saat 18.00 gibi parkta buluşuyoruz. Önce çeşitli aktiviteler düzenleyip daha sonra bir saat boyuca kitap okuyoruz. Bu sayede hem biz, hem de çocuklar çok şey öğrendi. Hiçbir anne- baba ve çocuğun elinde telefon göremezsiniz. Yaşınız kaç olursa olsun, düzenlenen her etkinliğe katılıyorsunuz. Ben bu seferki yarışmalarda kupa bile aldım. Çok mutluyum. Hayatımın en güzel yıllarından birini yaşıyorum. Buradaki amaç birlik, beraberlik ve iyi komşuluktu, onu da elde ettik. Biz bir aileyiz artık" dedi.



