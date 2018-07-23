Kitapları olmayan okulları buldu, kütüphane kurdu

Çalıştığı kamu kurumu kapanınca 2006'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne geçen ve kütüphaneci olarak çalışan 57 yaşındaki Zeki Aktürk'ün mesleğine aşkı emekli olduktan sonra da sürdü.

Kütüphanesi olmayan okulları bulup bağışçılardan kitap toplayan Zeki Aktürk, 2008'den itibaren 10 yılda birçok ildeki 45 okulda kütüphane kurulmasına ön ayak oldu.

KİTAP SAYISINI ARTIRDI

Zeki Aktürk, çalıştığı kurumun kapanması nedeniyle 2006'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne geçtiğini ve kurum bünyesinde kütüphaneci olarak çalıştığını söyledi.

Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kütüphaneci olarak çalışırken kitap sayısını yeterli bulmadığını anlatan Zeki Aktürk, "Birçok yayıneviyle irtibata geçerek birçoğundan olumlu dönüş aldım ve okul kütüphanesinde 4 bin civarında olan kitap sayısını yaklaşık 9 binlere çıkardım." dedi.

"KÜTÜPHANESİ OLMAYAN OKULLARI BULDUM"

Zeki Aktürk, "Kütüphanecilik işini çok sevmiştim. Öğrencilerin kitaba olan ilgisi beni daha da tetikledi. Kendime durmayı yakıştıramadım. Emekli olduktan sonra, kütüphanesi olmayan okulları bulmaya çalıştım. Okullarda kütüphane oluşturmak için gönüllü bağışçılardan kitap topladım. 2008'den beri Türkiye genelinde birçok ilde 45 okulda kütüphane kurdum. Kendim bazılarına gidemesem de kütüphane kurulmasını uzaktan organize ettim." şeklinde konuştu.

"TERÖRİSTLER OKULU YAKTI"

Zeki Aktürk, "Depremin ardından Van'ın Erciş ilçesindeki bir okula kütüphane kurmuştum. Maalesef teröristler bir süre sonra kütüphane kurduğum okulu yaktılar. Kurduğum kütüphanede yangında yok oldu. Bu durum bende büyük üzüntü oluşturdu. Diğer olay ise kendi memleketim olan Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde çocukluğumun geçtiği ilkokulda bir kütüphane olmadığını öğrendim. Bu eksikliği gidermek için tamamen kendi imkanlarımla okuluma Kütahya'dan götürdüğüm 2 bin kitaplık bir kütüphane kurdum. Beni üzen ve kahreden durum ise kurduğum kütüphanenin bir süre sonra tuvalete çevrilmesi oldu. Maalesef çocukluğumun geçtiği okulda yaşanan bu olay beni çok derinden üzdü. Adeta bir yıkıma uğradım ama yine de yılmadım." ifadelerini kullandı.

"KİTABA DOKUNAN ELLER ARTSIN"

Zeki Aktürk, "Güzel bir kütüphane oluşturulduğunda kitap okuma oranı da çok mükemmel oluyor. Amacım kitaba dokunan ellerin artması. Ömrümün sonuna kadar kütüphane kurmaya devam edeceğim. Dünyanın neresinde olursa olsun kütüphane kurmam için çağrıldığımda seve seve gitmeye hazırım. Yeter ki destek ve imkan sağlansın" dedi

"KİTAP SEVGİM ASLA BİTMEYECEK"

Kitap devrinin asla bitmeyeceğini savunan Zeki Aktürk, "Kitap devri bitti diyenler gelsinler benim kurduğum kütüphaneleri görsünler. Öğrencilerin kitaba nasıl ilgi gösterdiklerini görsünler. Okuma oranlarına baksınlar. Bir öğrenci kurduğum kütüphanedeki kitabın başlığını dahi okuması yeterli çünkü bir süre sonra da onun devamının geleceğine inanıyorum ben." dedi.

"KİTAP ALAMAYAN İNSANLAR VAR"

Zeki Aktürk, Millet Kıraathaneleri projesini desteklediğini de vurgulayarak, "Memleketimizin her köşesinde millet kütüphaneleri olsun. Parası olmadığı için kitap alıp okuyamayan insanlar var. Bu kütüphaneler bu eksikleri tamamlayacak inşallah" diye konuştu.



