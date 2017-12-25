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Kıvanç Tatlıtuğ dolandırıldı

Vergilerini zamanında ödemesine rağmen borçla karşı karşıya kalan Tatlıtuğ, hemen şikayetçi oldu.

Haber Merkezi | 25.12.2017 - 07:51..
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Kıvanç Tatlıtuğ dolandırıldı

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, kendisinden tahsil ettiği vergi borçlarını yatırmayarak 3, 5 milyon TL zarara uğrattığını iddia ettiği eski muhasebecisi  tarafından dolandırıldı.

MUHASEBECİ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Vergilerini zamanında ödemesine rağmen borçla karşı karşıya kalan Tatlıtuğ, savcılığa şikayette bulundu. Soruşturma başlatan savcılık muhasebecinin ifadesini aldı. Muhasebeci suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Bunun üzerine Tatlıtuğ ifadeye çağırıldı. Oyuncunun önümüzdeki hafta savcıya ifade vermesi bekleniyor.

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