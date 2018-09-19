taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4107
Euro
7.49425
Altın
1203.6665
Borsa
94886.87
Gram Altın
247.409

Kıvılcım Ural 4 aylık hamile

Çift, kız bebekleri dünyaya gelmeden önce nikah masasına oturacak

Haber Merkezi | 19.09.2018 - 08:19..
  1. Haberler
  2. Magazin

İki yıl önce aşık olduğu Kıvılcım Ural için iki çocuğunun annesi manken Seçkin Piriler'den boşanan Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, baba oluyor.

AİLEYE MÜJDE VERİLDİ

Milliyet'te yer alan habere göre, üçüncü kez baba olacak Kaan Tangöze, doğumdan önce, 4 aylık hamile olan Kıvılcım Ural’la dünyaevine girecek. Kız bebek bekleyen çift, müjdeli haberi aile yakınları ve arkadaşlarıyla paylaşmaya başladı.

KARNINI ÇANTAYLA KAPATTI

Ural’ın geçtiğimiz hafta bir mekanda tartıştıktan sonra çekilen fotoğraflarında ise karnının büyüdüğü dikkat çekti. Ural’ın çantasıyla karnını kapatması gözden kaçmadı.

Kıvılcım Ural 4 aylık hamile

Kıvılcım Ural 4 aylık hamile

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Aleyna Tilki Emrah Karaduman'la barıştı

Aleyna Tilki Emrah Karaduman'la barıştı

109
ABD donanması Akdeniz'de faaliyete geçti

ABD donanması Akdeniz'de faaliyete geçti

45
Fatih Terim Şampiyonlar Ligi'ni işaret etti

Fatih Terim Şampiyonlar Ligi'ni işaret etti

225
Sokak kedilerini toplayan kadın tepki çekti

Sokak kedilerini toplayan kadın tepki çekti

38
Yemen'de siviller ABD bombalarıyla öldürülüyor

Yemen'de siviller ABD bombalarıyla öldürülüyor

34
Hafızadaki imgeler resme döküldü

Hafızadaki imgeler resme döküldü

9
Türk vatandaşı olmak kolaylaştı

Türk vatandaşı olmak kolaylaştı

54
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM