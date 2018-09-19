Kıvılcım Ural 4 aylık hamile

İki yıl önce aşık olduğu Kıvılcım Ural için iki çocuğunun annesi manken Seçkin Piriler'den boşanan Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, baba oluyor.

AİLEYE MÜJDE VERİLDİ

Milliyet'te yer alan habere göre, üçüncü kez baba olacak Kaan Tangöze, doğumdan önce, 4 aylık hamile olan Kıvılcım Ural’la dünyaevine girecek. Kız bebek bekleyen çift, müjdeli haberi aile yakınları ve arkadaşlarıyla paylaşmaya başladı.

KARNINI ÇANTAYLA KAPATTI

Ural’ın geçtiğimiz hafta bir mekanda tartıştıktan sonra çekilen fotoğraflarında ise karnının büyüdüğü dikkat çekti. Ural’ın çantasıyla karnını kapatması gözden kaçmadı.