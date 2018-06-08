Kız kaçırmak için otobüs çaldı

Osmaniye’de 6 yaşındaki çocuğa öz annesi tarafından uygulanan şiddet ve işkenceyi cep telefonu kamerasıyla kaydeden baba, boşanma davası aştığı eşi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

6 yaşındaki oğluna şiddet uygulayan anne için suç duyurusu

Van'ın Edremit ilçesinde sınıf öğretmeni Osman Temizkan, sosyal medyadan başlattığı kampanyayla topladığı 28 bisikleti karne dağıtım töreninde öğrencilerine armağan etti.

Başarılı öğrencilere bisiklet hediye eden öğretmen

İzmir'de Ticaret Borsası İlkokulu 3-C sınıfı öğrencileriyle aynı sınıfı paylaşan ve hikayesiyle Türkiye’nin gündemine oturan Tombi isimli kedi de karnesini aldı.

Tombi de karne aldı

Antalya’nın Aksu ilçesindeki Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin öğrencileri, karnelerini okulun bahçesinde bulunan Boeing 737-400 tipi yolcu uçağının içinde aldı.

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Tunceli'de gondol keyfi

Tunceli'de Valilik ve Belediye tarafından Munzur Çayı'nda vatandaşların keyifli vakit geçirebilmesi için satın alınan gondollar hizmet vermeye başladı.