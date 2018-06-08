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Kız kaçırmak için otobüs çaldı

İstanbul'dan çaldığı otobüsle 3 gün önce tanıştığı kız arkadaşını kaçırmak için İzmir'e giden muavin, Bursa'da benzin istasyonunda ihbar üzerine yakalandı.

DHA | 08.06.2018 - 13:25..
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Bir otobüs firmasında muavinlik yapan M.G., 3 gün önce çalıştığı yolcu otobüsünde tanıştığı genç kıza, gönlünü kaptırdı.

M.G., tanışıp arkadaş olduğu kızı kaçırmaya karar verdi.

Kız kaçırmak için otobüs çaldı

ARACI DÜZ KONTAKLA ÇALIŞTIRDI

Önceki gün M.G., Tuzla'da Mehmet Gül'e ait, park halindeki 34 BAD 058 plakalı yolcu otobüsünü, düz kontakla çalıştırıp kaçırdı.

M.G., saat 01.00 sıralarında yakıt almak için Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna girdi.

Kız kaçırmak için otobüs çaldı

VERESİYE YAKIT İSTEYİNCE ŞÜPHELENDİLER

İçinde yolcusu bulunmayan otobüsü kullanan M.G., parasının olmadığını söyleyip, veresiye yakıt istedi. M.G.'nin durumundan şüphelenen istasyon çalışanları, jandarmaya haber verdi.

Gelen Orhangazi Jandarma Komutanlığı ekipleri, otobüsün İstanbul’da çalındığını belirleyip, M.G.'yi gözaltına aldı.

Kız kaçırmak için otobüs çaldı

SERBEST BIRAKILDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G., çıkarıldıkları mahkemede, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Otobüs ise sahibine teslim edildi.

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