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Kızgın Damdaki Kedi ilk kez sahnelendi

Mam'Art Tiyatro'nun yeni sezon oyunu, "Kızgın Damdaki Kedi"nin prömiyeri 13 Ekim'de Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde yapıldı.

15.10.2017 - 11:20
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Aile bireyleri arasındaki ilişkilerin iki yüzlü ve yalanlarla dolu olabileceğini anlatan Tennessee Williams’ın 1955 Pulitzer ödüllü oyunu Kızgın Damdaki Kedi, Serkan Salihoğlu’nun yönetmenliğinde sahnelendi.

Kızgın Damdaki Kedi ilk kez sahnelendi

Sezon boyunca farklı sahnelerde oynanacak olan Kızgın Damdaki Kedi, zengin bir Amerikan ailenin içindeki gizlenip saklı kalan gerçeklerin ortaya dökülmesiyle yaşanan çatışmaları anlatıyor.

Kızgın Damdaki Kedi ilk kez sahnelendi

PRÖMİYERE ÜNLÜ İSİMLER İLGİ GÖSTERDİ

Sezin Akbaşoğulları, Tuğrul Tülek, Ayten Uncuoğlu, Ünal Silver, Bennur Duyucu ve Ömür Kayakırılmaz gibi deneyimli ve usta oyuncuların yer aldığı projenin prömiyerine ünlü isimler yoğun katılım gösterdi.

Kızgın Damdaki Kedi ilk kez sahnelendi

Gülriz Sururi, Güven Kıraç, Şenay Gürler, Göksel, Burcu Biricik, Akasya Asıltürkmen, Emre Yetkin, Meral Çetinkaya, Ceren Moray gibi birçok ismin olduğu salonda oyun ilgiyle izlendi.

Kızgın Damdaki Kedi ilk kez sahnelendi

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