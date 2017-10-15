Kızgın Damdaki Kedi ilk kez sahnelendi

Aile bireyleri arasındaki ilişkilerin iki yüzlü ve yalanlarla dolu olabileceğini anlatan Tennessee Williams’ın 1955 Pulitzer ödüllü oyunu Kızgın Damdaki Kedi, Serkan Salihoğlu’nun yönetmenliğinde sahnelendi.

Sezon boyunca farklı sahnelerde oynanacak olan Kızgın Damdaki Kedi, zengin bir Amerikan ailenin içindeki gizlenip saklı kalan gerçeklerin ortaya dökülmesiyle yaşanan çatışmaları anlatıyor.

PRÖMİYERE ÜNLÜ İSİMLER İLGİ GÖSTERDİ

Sezin Akbaşoğulları, Tuğrul Tülek, Ayten Uncuoğlu, Ünal Silver, Bennur Duyucu ve Ömür Kayakırılmaz gibi deneyimli ve usta oyuncuların yer aldığı projenin prömiyerine ünlü isimler yoğun katılım gösterdi.

Gülriz Sururi, Güven Kıraç, Şenay Gürler, Göksel, Burcu Biricik, Akasya Asıltürkmen, Emre Yetkin, Meral Çetinkaya, Ceren Moray gibi birçok ismin olduğu salonda oyun ilgiyle izlendi.