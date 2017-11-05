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Kızılhaç'ta milyonlarca dolarlık yolsuzluk skandalı

Batı Afrika'da Ebola salgınıyla mücadele için kullanılması planlanan 6 milyon doların çalındığını ortaya çıkaran iç soruşturma teyit edildi.

05.11.2017 - 01:52
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Kızılhaç'ta milyonlarca dolarlık yolsuzluk skandalı

Uluslararası Kızılhaç Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, 20 Ekim'de yayımlanan iç soruşturma sonuçlarının teyit edildiği belirtildi.

YARDIM GÖNDERİLEN MİLYON DOLARLA ÇALINDI

IFRC'ın Sierra Leone, Liberya ve Gine'de 2014-2016 yıllarında 11 binden fazla kişinin ölümüne neden olan Ebola salgınıyla mücadelede kullanılması öngörülen 124 milyon dolarla ilgili iç soruşturmasına göre, Sierra Leone'de Kızılhaç personeli ve bir bankanın çalışanları tarafından yapılan yolsuzlukla 2,13 milyon dolar çalındı.

Kızılhaç'ta milyonlarca dolarlık yolsuzluk skandalı

Liberya'da "yardım ürünlerinin şişirilmiş fiyatları, maaş bordrosu ve gönüllü teşviklerin ödenmesi" üzerinden yapılan sahtekarlıklar 2,7 milyon dolara mal olurken, Gine'de ise gümrükleme hizmetinde yapılan yolsuzluklarla en az 1,17 milyon dolar çalındı. Yolsuzluklarla ilgili 2 soruşturma halen sürüyor.

Kızılhaç'ta milyonlarca dolarlık yolsuzluk skandalı

IFRC, FONLARIN TAKİBİNİ SÜRDÜRECEK

IFRC Sierra Leone delegasyonu başkanı Paul Jenkins, IFRC'nin bölgede verdiği fonların takibini sürdüreceğini bildirdi.

Kızılhaç'ta milyonlarca dolarlık yolsuzluk skandalı

Kızılhaç Genel Sekreter Başyardımcısı Dr. Jemilah Mahmood da yolsuzluklar nedeniyle Ebola ile mücadelede yer alan binlerce gönüllü ve çalışanın çabasının göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkati çekerek, bu fonların geri alınması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

IFRC, yolsuzlukla mücadeleyi daha etkili kılmak için yüksek riskli ortamlarda nakit harcamaya limit getirildiğini açıklamıştı.

Kızılhaç'ta milyonlarca dolarlık yolsuzluk skandalı

Kızılhaç üyesi ülkeler

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