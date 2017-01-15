KK'nın Sincar Dağı eteklerinde kurduğu terör kampı

Karar.com'un bölgedeki kaynaklardan edindiği bir fotoğrafta, Sincar'daki PKK varlığı net şekilde görülüyor. Birkaç gün önce çekilen fotoğrafta, Sincar dağı eteklerine büyük bir kamp kurduğu ve Abdullah Öcalan'ın posterlerini astığı görülüyor.

KANDİL'DE KALAMAYAN PKK SİNCAR'A KAÇTI

Ölen PKK'lılar için yapılan mezarlık da dikkat çekiyor. PKK'nın, son günlerde üst üste hava harekatı düzenlenen Kandil'i seyrek olarak kullanmaya başladığı ve Sincar'a yerleşmeyi planladığı iddia ediliyor. Peşmerge'nin de Irak Hükümeti ile örgütün bu manevrasını önlemek için devreye gireceği kaydedildi.