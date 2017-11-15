KKTC'nin 34. kuruluş yıl dönümü

Tarihte bugün, 15 Kasım 1983'de Kıbrıs Türk Federe Devleti meclisi kendi kaderini tayin etme hakkını kullanarak, oybirliğiyle aldığı bir kararla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilan etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş bildirgesini kurucu cumhurbaşkanı Rauf Denktaş okudu.

1983 Rauf Denktaş'ın KKTC'yi ilanı- VİDEO

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulması, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan’ın ve pek çok devletlerin yanı sıra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin de tepkisini çekmişti.

Güvenlik Konseyi, 18 Kasım’da aldığı bir kararla bağımsızlık ilanını,13 Mayıs 1984’te de 550 sayılı karar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanını ayrılıkçı bir hareket olarak tanımladı.

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