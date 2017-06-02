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Kobe eti nedir

Dünyanın en pahalı eti olarak bilinen ve ülkemizde de son yıllarda artan et restoran satılan Kobe eti nedir bu yazıda

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kobe

Fiyatı, görüntüsü ve elde edildiği hayvanların yaşam tarzıyla en çok dikkat çeken etlerden biri Kobe eti.

İşte o herkesin merak ettiği Kobe etinin tüm özellikleri;

JAPONYA'NIN BİR BÖLGESİNDEN

Kobe eti, Japonya'nın Wagyu bölgesinde yetişen büyükbaş hayvanlardan elde ediliyor. Bunun nedeni ise hiç şüphe yok ki bölgenin otlarının lezzetli olması ve o lezzetin hayvanın etine taşınması.

3 ÖĞÜN YEMEK VE  ARPA SUYU

3 öğün beslenen hayvanlara ayrıca günde yaklaşık 20 litre arpa suyu da içiriliyor.

Kobe eti nedir

SİNİR YOK

Kobe etinin bir diğer özelliği ise hayvanın doğduğu günden itiren bağlanmaması ve serbest kalması. Sakin bir hayat yaşayan hayvanların bu sayede sinirleri daha az oluyor.

MASAJ OLMADAN ASLA

Olmazsa olmaz özellik de Kobe etinin elde edildiği hayvanlara bakıcıları tarafından masaj uygulanması. Sonuç olarak üç öğün yemekten sonra masaj uygulanan, 20 litre arpa suyu içen, çok yürümedikleri için kas dokusu gelişmemiş olan ve yedikleri her şey yağa dönüşen bu hayvanlarda yağ diğer hayvanlarda olduğu gibi etin etrafını sarmıyor aksine etin içine dağılıyor.

Kobe eti nedir

Kobe eti nedir

Kobe eti nedir

Kobe eti nedir

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