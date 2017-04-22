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Kobra helikopterinden teröristlerin vurulduğu anlar

Terör örgütü PKK'ya karşı büyük bir operasyon başlatan TSK, bölgede teröristlere nefes aldırmıyor.

22.04.2017 - 10:18
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Kobra helikopterinden teröristlerin vurulduğu anlar

Şırnak Bestler Dereler kırsalında tespit edilen PKK'lı teröristlere karşı hava harekatı düzenlendi.

KOBRA'DAN KAÇAMADILAR

Kobra helikopterlerinin ateş altına aldığı teröristler, tek tek öldürüldü.

Bestler Dereler bölgesinde operasyon VİDEO

İRANLI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Kanlı terör örgütüne büyük darbelerin vurulduğu bölgede, örgütün sözde bölge sorumlusu İran asıllı "Saro" kod adlı Salar Acem de öldürüldü.

OPERASYON DEVAM EDİYOR

30 PKK'lı teröristin öldürüldüğü Bestler Dereler bölgesinde, operasyonun sürdüğü belirtildi.

Kobra helikopterinden teröristlerin vurulduğu anlar

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