Kobra helikopterinden teröristlerin vurulduğu anlar

Şırnak Bestler Dereler kırsalında tespit edilen PKK'lı teröristlere karşı hava harekatı düzenlendi.
KOBRA'DAN KAÇAMADILAR
Kobra helikopterlerinin ateş altına aldığı teröristler, tek tek öldürüldü.
Bestler Dereler bölgesinde operasyon VİDEO
İRANLI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Kanlı terör örgütüne büyük darbelerin vurulduğu bölgede, örgütün sözde bölge sorumlusu İran asıllı "Saro" kod adlı Salar Acem de öldürüldü.
OPERASYON DEVAM EDİYOR
30 PKK'lı teröristin öldürüldüğü Bestler Dereler bölgesinde, operasyonun sürdüğü belirtildi.