Kobra helikopterinden teröristlerin vurulduğu anlar

ABD Başkanı Donald Trump, vergi reformu ve finansal regülasyonlarla ilgili üç başkanlık kararnamesini imzaladı.

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Türkiye'nin sondaj hamlesi Rumları kızdırdı

Türkiye'nin Kıbrıs açıkları dahil olmak üzere çok geniş bir sahada sismik araştırma yapacak olması, bölgede gerilimi artırdı.