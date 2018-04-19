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Kocaeli'de atık tesisinde yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir atık bertaraf ve geri kazanım tesisinin açık alanında çıkan yangın hasara neden oldu.

AA | 19.04.2018 - 06:00..
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Sultan Orhan Mahallesi'ndeki atık bertaraf ve geri kazanım tesisinin açık alanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında yaralananın olmadığı açıklandı.

Kocaeli'de atık tesisinde yangın

Kocaeli'de atık tesisinde yangın VİDEO

ÇALIŞANLAR ZARAR GÖRMEDİ

Tesis çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Açık alanda bulunan atıkların tamamı yandı. Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kocaeli'de atık tesisinde yangın

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