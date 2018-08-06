Kocaeli'nde Hint kenevirleri ele geçirildi

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Kurban Bayramı tatilinin hafta sonlarıyla birleşmesi turizmde hareketliliğe yol açarken, Turizmde yaşanan büyük hareketlilik online alışverişlere de yansıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, liselere geçişte yüzde 95 doluluk oranına ulaşan Anadolu liselerinin kontenjanını 58 bin artırdı.

Sırp nakkaş (yapıların duvar ve tavanlarına süslemeler yapan usta) Andrej Zikic, dünyanın farklı ülkelerinde sokaklara çizdiği resimlerle adeta duvarları yeniden canlandırıyor.

Başkan Erdoğan, Çamlıca'daki Radyo-TV kulesindeki incelemelerinin ardından, koru içerisinde vatandaşlarla bir araya geldi.

1 Düzce Üniversitesi öğrencilerinin ustalık eseri: Harezmi Düzce Üniversitesi öğrencileri, "ustalık aracı" diye tabir ettikleri "Harezmi" ile katıldıkları TÜBİTAK'ın Alternatif Enerjili Araç Yarışları'nda derece elde etmek istiyor.

2 İlber Ortaylı'nın Hasan Cemal gafı Canlı yayında konunun Hasan Cemal'e gelmesi üzerine, mikrofonun açık olduğunu unutan İlber Ortaylı, "O aptalın biri" dedi.

3 Turuncu listedeki terörist öldürüldü Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında yapılan terör operasyonunda aralarında Ovacık sorumlusu İlker Tezer'in de bulunduğu 6 terörist öldürüldü.

4 Melania LeBron'dan taraf oldu ABD Başkanı Trump ve NBA yıldızı LeBron'un atışması giderek büyüyor. Trump, LeBron ve röportaj verdiği gazeteciye hakaret etti. Eşi Melania Trump'ın NBA yıldızına destek vermesi ABD'de gündeme oturdu.

5 İYİ Parti'de kurucu üyeler istifa etti Kurucu üyeler Nevzat Bor, Özcan Yeniçeri ve Yusuf Halaçoğlu istifa etti.

6 Şanlıurfa'da elektrik hatları yeraltına alınıyor Bölgedeki kaçak elektriğin önüne geçebilmek için çalışmalarını sürdüren ekipler, elektrik hatlarını yeraltına almaya başladı.