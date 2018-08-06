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Kocaeli'nde Hint kenevirleri ele geçirildi

Kocaeli Gölcük ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı aramada Hint kenevirleri ele geçirildi.

İHA | 06.08.2018 - 15:38..
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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde jandarma ekiplerince ormanlık alanda yapılan geniş çaplı aramalarda, saksı içerisine ekilmiş 22 kök Hint keneviri buldu.

Kocaeli'nde Hint kenevirleri ele geçirildi

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Gölcük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda gelen ihbarları değerlendiren jandarma ekipleri, Gölcük Selimiye Mahallesi’ndeki ormanlık alanda arama yapıldı.

Kocaeli'nde Hint kenevirleri ele geçirildi

HİNT KENEVİRLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Ormanlık alanı didik didik arayan ekipler, saksılara dikilmiş halde 22 kök Hint keneviri ele geçirdi. Ele geçirilen kenevir bitkileri, bölgenin polis bölgesi olması nedeniyle Gölcük Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Hint kenevirlerini ormanlık alana eken kişi veya kişilerin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.

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