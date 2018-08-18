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Kofi Annan yaşamını yitirdi

Yedinci Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olarak görev yapan Kofi Annan 80 yaşında öldü.

Haber Merkezi | 18.08.2018 - 13:10..
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Ocak 1997 yılından 2006 yılına kadar Yedinci Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olarak görev yapan Gana doğumlu Kofi Annan 80 yaşında hayatını kaybetti.

Kofi Annan yaşamını yitirdi

BU GÖREVE GETİRİLEN İLK AFRİKALI

Bu göreve getirilen ilk Afrikalı olan Annan, aynı zamanda Birleşmiş Millletler bünyesinden yetişerek bu göreve gelen kişilerden biri.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DUYURDU

Annan'ın ölüm haberini ise ilk yine Birleşmiş Milletler'in Göçmenlik Ajansı duyurdu. Açıklamada, "Bugün, Birleşmiş Milletler'in eski genel sekreteri iyi, yetenekli ve vizyon sahibi Kofi Annan'ın kaybının yasını tutuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kofi Annan yaşamını yitirdi

'ANNAN PLANI'NIN MİMARIYDI

Kofi Annan'ın Türkiye ve Kıbrıs konusunda da çalışmaları olmuştu. 'Annan Planı' olarak anılan bu çalışmanın bazı amaçları vardı.

Annan Planı; Türk ve Rum kesimleri halinde bölünmüş Kıbrıs Adası'nın bağımsız bir devlet olarak birleştirilmesini öneren Birleşmiş Milletler planı olarak biliniyordu.

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ SAHİBİ

Daha iyi örgütlenmiş ve daha iyi bir dünya için yaptığı çalışmalarla  da değer gören Annan, 10 Aralık 2011 yılında Birleşmiş Milletler ve Kofi Annan'a Nobel Barış Ödülü verilmişti. Annan görevini 2007 yılında Güney Koreli Ban ki Moon'a devretmişti.

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