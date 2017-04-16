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Kolları olmayan engelli ağzıyla oy attı

Antalya'da elektrik çarpması sonucu kollarını kaybeden Bülent Bodur, eşinin yardımıyla kullandığı oyunu ağzıyla sandığa attı.

16.04.2017 - 14:36
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Kolları olmayan engelli ağzıyla oy attı

Antalya'nın Serik İlçesi'nde elektrik çarpması sonucu iki kolunu kaybeden 37 yaşındaki Bülent Bodur, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında eşinin yardımıyla kullandığı oyunu ağzıyla sandığa attı.

Kolları olmayan engelli ağzıyla oy attı

Serik'te oturan ve yaklaşık 20 yıl önce elektrik çarpması sonucu iki kolunu da dirsekten itibaren kaybeden Bülent Bodur, ailesiyle oy kullanacağı Tekeli İlkokulu'na geldi. Serik Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü engelli kadrosunda çalışan Bülent Bodur, 1161 nolu sandıkta oyunu kullandı. Sandık görevlilerinden tercih mührüyle oy pusulasını alan Bülent Bodur, kabinde eşinin yardımıyla oyunu kullandı. Bülent Bodur daha sonra oy zarfını ağzıyla getirerek sandığa attı.

Kolları olmayan engelli ağzıyla oy attı

Okula oy kullanmak için gelen diğer engelliler de ailesi ve sandık görevlilerinin yardımıyla oy kullandı. Kırşehir Kaman'dan Serik'e gelen Pembegül Korkulu ise okulun bahçesinde ceviz tezgahı kurarak satış yaptı. Korkulu, "Biz de ekmeğimizi çıkarmaya çalışıyoruz." dedi.

Kolları olmayan engelli ağzıyla oy attı

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