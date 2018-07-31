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Köln Katedrali'nin örtüleri kayboldu

Almanya'daki tarihi Köln Katedrali'ni ziyaret edenlerin örtünmeleri için dağıtılan 700 örtü kayboldu.

AA | 31.07.2018 - 08:57..
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Yapımı yaklaşık 632 yıl süren ve her gün yaklaşık 30 bin kişiyi ağırlayan Köln Katedrali'ni ziyaret edenlerden, kıyafetleri uygun olmayanların örtünmeleri amacıyla 6 hafta önce satın alınan örtülerin kaybolduğu bildirildi.

Köln Katedrali'nin örtüleri kayboldu

TURİSTLER ALDI GİTTİ

Katedral sözcüsü Matthias Deml, yerel basına yaptığı açıklamada, birçok turistin örtüleri hatıra ya da hediye olarak alıp götürdüklerini düşündüklerini söyledi.

Kaybolan örtülerin şeffaf olduğunu belirten Deml, yeni satın alınacak örtülerin ise transparan olmayacağını kaydetti.

KATEDRALE GİRİŞ ŞARTLARI

Deml, hırsızlıkların önlenmesi gerektiğini dile getirerek, katedralin kurallarına göre erkeklerin dini olmayan başlıklarını çıkarmaları ve şortlarının yeterli uzunlukta olması gerektiğini söyledi.

Omzu ve göbeği açık olanlar ile iç çamaşırı gözükenlerin katedrale girişlerine müsaade edilmiyor.

Yeni örtülerin iki-üç hafta içinde gelmesi bekleniyor.

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