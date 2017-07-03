Kolombiya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

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Erdoğan: Bir MHP'ye bakın bir de CHP'ye

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Mehmet Çebi: Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük müzesi olacak

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Merve Kavakçı'yla ilgili Bakanlar Kurulu kararı kaldırıldı

Fransa'nın Avignon kentinde bir cami önünde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 8 kişi yaralandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, ailesi tarafından serinlemesi için denize götürülen yatalak hasta, boğularak hayatını kaybetti.

Hava sıcaklığı yüzünden bayılan yaşlı bir vatandaşa çevreden hiç kimsenin yardım etmemesi, kamuoyunun büyük tepkisini çekti.

Sıcaktan bayılan Kosovalıya yardım eden olmadı

Meryem Uzerli, sosyal medyadaki ezan paylaşımına gelen eleştirilere böyle yanıt verdi.

1 4 ülke Kahire'de Katar krizi için toplanıyor Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn'in Dışişleri Bakanları çarşamba günü krizi görüşmek için Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelecek.

2 Emenike Olympiakos ile anlaştı Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Emmanuel Emenike'nin, Yunanistan ekibi Olympiakos ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

3 Bahçelievler'de Suriyeli grupların kavgası Bahçelievler'de bir hafta önce Suriyeli iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi yaralandı.

4 El-Karadavi'nin kızı ve damadı hakkında tutuklama kararı Mısır'da, Yusuf el-Karadavi’nin kızı ve muhalif Vasat Partisi yöneticilerinden de olan eşi Husam Halef hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

5 İzmir’deki yangın binlerce hayvanı tehdit ediyor İzmir’deki 30 saatte kısmen kontrol altına alınan yangının bölgedeki bir hayvan barınağına doğru ilerlediği öğrenildi.

6 Merve Kavakçı'yla ilgili Bakanlar Kurulu kararı kaldırıldı Merve Safa Kavakçı'nın Türk vatandaşlığının kaybettirilmesine dair Bakanlar Kurulu kararı yürürlükten kaldırıldı.