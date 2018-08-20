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Kolombiya'da aşırı sıcak uyarısı: Sevişmeyin

Kolombiya'nın Santa Marta kentinde sağlık yetkilileri vatandaşlara "Sevişmeyin" uyarısında bulunuldu.

Haber Merkezi | 20.08.2018 - 10:42..
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Kolombiya'da son zamanların en sıcak günleri yaşanıyor. Aşırı sıcak hava dalgalarının bulunduğu ülkede vatandaşlara, serin yerlerde kalmaları tavsiye edildi.

"SICAKLIĞIN YÜKSEK OLDUĞU ZAMANLARDA SEVİŞMEYİN"

Newsweek'te yer alan haberde; Santa Marta Sağlık Sekreteri Julio Salas, "Özellikle öğle saatlerinde, sıcaklığın yüksek olduğu zamanlarda sevişmekten kaçının." ifadelerini kullandı.

İlişki anında kalp atışının hızlandığını belirten Salas, aşırı sıcakların olduğu vakitlerde ilişkiye girilmesi halinde kalp krizi riskinin artacağını belirtti.

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