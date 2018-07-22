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Kolombiya'da eski FARC gerillaları parlamentoda

Güney Amerika ülkesinde 50 yılı aşkın bir süre orduyla savaştıktan sonra hükümetle barış anlaşması imzalayarak siyasi partiye dönüşen solcu gerilla örgütü FARC ilk kez Parlamento'ya girdi.

AA | 22.07.2018 - 01:01..
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Kolombiya'da eski FARC gerillaları parlamentoda

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, parlamentonun açılışında eski gerillaların şimdi anayasaya bağlı olmalarından mutluluk duyduğunu söyledi.

FARC'ın kongrenin üst kanadı Senato ve alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde beşer üyesi bulunuyor.

Kolombiya'da eski FARC gerillaları parlamentoda

DÖNÜM NOKTASI

Santos, gelecek ay görevini devredeceği yeni cumhurbaşkanı Ivan Duque'ye barışı savunması çağrısında bulundu, "Bugün tarihimizde bir dönüm noktasına tanık oluyoruz" dedi.

Daha önce adı Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri olan FARC, adını "Devrimci Alternatif Ortak Güç" olarak değiştirmişti. FARC'ın kısaltması aynı kaldı.

Kolombiya'da eski FARC gerillaları parlamentoda

FARC lideri Ivan Marquez, Kongre'ye seçilmesine ragmen örgütün eski liderlerinden Jesus Santrich'in hala gözaltında tutulmasına tepki olarak açılış oturumuna katılmadı.

ABD, uyuşturucu kaçakçılığı iddiaları nedeniyle Santrich'i yargılamak istiyor.

Yeni Cumhurbaşkanı Duque, haklarında soruşturma yürütülmeden ve 260 bin kişinin öldüğü iç savaş sırasında işledikleri suçlar için ölenlerin yakınlarına tazminat ödemeden eski gerillaların parlamentoya girmesine karşı çıkıyordu.

Duque'nin üyesi olduğu sağcı Demokratik Merkez Partisi'nin lideri, eski cumhurbaşkanı Alvaro Uribe, FARC'ın parlamentodaki varlığına tepki gösterdi.

Kolombiya'da eski FARC gerillaları parlamentoda

"KORKUNÇ SUÇLAR İŞLEYENLER MECLİSTE"

Uribe, Twitter mesajında "Korkunç suçlar işleyen kişiler Kongre'ye girdi" dedi.

Gözlemciler Kongre'nin birçok üyesinin FARC'ın meclisteki varlığından rahatsız olmasına rağmen, yeni cumhurbaşkanının 2016'da imzalanan barış anlaşmasında çok önemli değişiklikler yapamayacağını söylüyor.

Kongre anlaşmayı onaylamış ve Santos, Nobel Barış Ödülü kazanmıştı. Santos anlaşmayı mermiden yapılmış bir kalemle imzalamıştı.

Kolombiya'da eski FARC gerillaları parlamentoda

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