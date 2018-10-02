Kolombiya'da uyuşturucu taşınması yasaklandı

Duque yaptığı açıklamada uyuşturucu satışının ve kullanımının artık liselere, üniversitelere ve parklara kadar yayıldığına dikkati çekti.

"ÇOCUKLARIMIZI KORUYACAĞIZ"

Bu durumun son yıllarda katlanarak arttığını ve buna kayıtsız kalamayacaklarını vurgulayan Duque, “Hükümet olarak, çocuklarımızı, gençlerimizi ve onların ailelerini korumak ve savunmak hem görevimiz hem de sorumluluğumuzdur.” dedi.

Ülkedeki uyuşturucu kullanımını azaltmak amacıyla yapıldığı belirtilen düzenleme, Duque’nin seçim vaatleri arasındaydı.

Kararname ile güvenlik güçlerine miktarına bakılmaksızın ele geçirilen uyuşturucu maddeye el koyma ve taşıyıcıya para cezası verme yetkisi tanıyor.