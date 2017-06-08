Kolombiyalı şebeke Yunanistan'da hastaneleri soydu

Araştırmayı yürüten ve soygunların ardında uyuşturucu karteli olduğunu ortaya çıkaran Attika Güvenlik Müdürlüğü; 20, 37 ve 50 yaşlarında üç erkek ve bir kadın için uluslararası tutuklama kararı çıkarıldığını, çalınan cihazların bir bölümünün bulduğunu ve hastanelere geri gönderileceklerini açıkladı.

DİĞER ÜLKELERDE DE AYNI CİHAZLARI ÇALIYORLAR

Ayrıca Latin Amerika’da faaliyet gösteren şebekenin Lüksemburg, İspanya, Almanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, İtalya, Polonya, Hollanda, Hırvatistan ve Letonya hastanelerinden de gastroenteroloji cihazları çaldıkları ortaya çıktı.

ARAŞTIRMA SÜRÜYOR

Şebekenin, soygun sonrası çaldıkları cihazları uluslararası taşımacılık şirketiyle Kolombiya’ya bir kadın adına yolladıkları ve 25 Mayıs’ta İspanya üzerinden Latin Amerika'ya döndükleri belirlendi. Polis, şebekenin tüm üyelerine ulaşılması ve çalınan diğer cihazların bulunması için araştırmaların sürdüğünü açıkladı.