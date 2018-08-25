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Konserine türbanlı hayranları alınmayan Berkay sinirlendi

Ünlü şarkıcı Berkay, sahne aldığı mekana türbanlı hayranlarının alınmadığını öğrenince sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Haber Merkezi | 25.08.2018 - 13:20..
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Çeşme'de bir mekanda sahne alan Berkay, içeriye kapalı oldukları için alınmayan hayranlarının olduğunu öğrenince sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Konserine türbanlı hayranları alınmayan Berkay sinirlendi

"HER TÜRLÜ ARIZANIN KRALINI ÇIKARIRIM"

Instagram hesabının hikaye kısmından konuya tepki gösteren ünlü şarkıcı Berkay Şahin, şunları söyledi:

Konserine türbanlı hayranları alınmayan Berkay sinirlendi

"Benim olduğum yerde türbanlı kardeşlerim beni dinlemezse ben her türlü arızanın kralını çıkarırım! Ayrıca benim en yakın kardeşim dediğim insan türbanlı. Ailemden bir çok kişi kapalı. Hayırdır? Kim neyin hesabını soruyor? Ailemde kapalı canlarım var. Beni bir ömür boyu istedikleri zaman dinlerler nokta"

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