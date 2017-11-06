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Kontrolünü kaybettiği arabasıyla iki kadını ezdi

Çin'de bir kadın şoför, kontrolünü kaybettiği arabası ile iki kadını ezdi. Ölümcül kazada Şans eseri kadınlar yaralı olarak kurtuldu.

06.11.2017 - 13:23
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Görüntüler Çin'de bir mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı. İki kadın bir marketin kapısından çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın üzerlerine doğru geldiğini fark etti. Kadınlar kaçmak için hamle yaptı ancak maalesef yaşları sebebiyle yeterince hızlı olamadılar.

ARAÇ METRELERCE SÜRÜKLEDİ

Araç kadınlara çarptı, tamponda metrelerce sürükledi. Kadınlardan biri çarpışmanın etkisiyle direkt yere düşerken, diğeri ise ayağı tekerince, vücudu ise tamponda sürüklendi.

Kontrolünü kaybettiği arabasıyla iki kadını ezdi

Kontrolünü kaybettiği arabasıyla iki kadını ezdi VİDEO

Ayağının üzerinden tekerler geçen kadın kazanın şokunu atlatıp kendine gelirken acısını unutup yanındaki arkadaşını uyandırmaya çalıştı. O da kazanın şiddetiyle baygınlık geçiririrken, baygınlıktan çıkıp bu sefer de şoka girdi.

YARALI OLARAK KURTULDULAR

Kadın şoförün çarptığı iki yaşlı kadına mağaza ve çevredekilerin de yardımı ile ilk yardım uygulandı. Daha sonra olay yerine çağırılan ambulansın gelişi ile hastaneye kaldırılan kadınlar bu ölümcül kazayı yaralı olarak atlatırken araba ve marketin girişinde ağır maddi hasar meydana geldi.

Kontrolünü kaybettiği arabasıyla iki kadını ezdi

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