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Konya'da kafelere uyuşturucu operasyonu

uyuşturucu satışı yapıldığı ve kullanımına imkan sağlandığı belirlenen 6 kafeye operasyon düzenlendi.

12.07.2017 - 01:40
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Konya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki 6 kafede uyuşturucu satışı yapıldığı ve kullanımına imkan sağlandığı bilgisine ulaştı. Yapılan fiziki takibin ardından kafelere 50 polisin katıldığı eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Konya'da kafelere uyuşturucu operasyonu

ÖZEL EĞİTİMLİ KÖPEKLE ARAMA

İşyerlerinde özel eğitimli  'Ares' adlı narkotik köpekle yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Yaklaşık 100 kişinin GBT sorgusu yapıldı. İncelemeler sonrası uyuşturucu bulunan işyerlerinin mühürleneceği öğrenildi.

Konya'da kafelere uyuşturucu operasyonu

Konya'da kafelere uyuşturucu operasyonu

Konya'da kafelere uyuşturucu operasyonu

Konya'da kafelere uyuşturucu operasyonu

Konya'da kafelere uyuşturucu operasyonu

Konya'da kafelere uyuşturucu operasyonu

Konya'da kafelere uyuşturucu operasyonu

Konya'da kafelere uyuşturucu operasyonu

Konya'da kafelere uyuşturucu operasyonu

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