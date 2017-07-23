taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.843
USD
3,5363
EURO
4,1238
ALTIN
142,69
PETR
47,8200

Köprü ve otoyollar saniyede 43,66 lira kazandırdı

Günde ortalama 1 milyondan fazla araç geçişinin gerçekleştiği köprü ve otoyollardan bu yılın ilk 6 ayında elde edilen gelir yükseldi.

23.07.2017 - 11:13
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Köprü ve otoyollardan bu yılın ilk altı ayında elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 artarak 618 milyon 762 bin 981 liradan 679 milyon 59 bin 942 liraya çıktı.

SANİYEDE 43,66 LİRA GELİR GETİRDİ

Bir başka ifadeyle köprü ve otoyollar, saniyede yaklaşık 43,66 lira gelir getirdi. AA muhabirinin Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2007-2016 yıllarında köprü ve otoyollardan geçen araç sayısı 3,6 milyar, elde edilen gelir ise 7,5 milyar lira oldu. Bu yılın ilk altı ayında ise köprü ve otoyollardan 194 milyon 300 bini aşkın araç geçişinden, 679 milyon 59 bin 942 lira gelir elde edildi.

KÖPRÜLERDEN GÜNDE ORTALAMA 370 BİN ARAÇ GEÇİŞİ YAPILIYOR

Günde ortalama 370 bin araç geçişinin yapıldığı 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden yılın altı ayı itibarıyla 175 milyon 348 bin 319 lira, otoyollardan ise 503 milyon 711 bin 623 lira gelir sağlandı.

Köprü ve otoyollar saniyede 43,66 lira kazandırdı

Söz konusu dönemde otoyol ve köprülerden elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 artarak 618 milyon 762 bin 981 liradan 679 milyon 59 bin 942 liraya çıktı. Bir başka ifadeyle köprü ve otoyollar, saniyede yaklaşık 43,66 lira gelir sağlanmış oldu.

YILIN İLK 6 AYINDA KÖPRÜ VE OTOYOLLARDAN ELDE EDİLEN GELİR

Bu yılın ilk 6 ayında köprü ve otoyollardan elde edilen gelir ve geçen araç sayıları şöyle:

Gelir (TL) Araç
Ocak 103.311.379 28.429.069
Şubat 99.348.444 27.964.117
Mart 117.739.784 32.828.217
Nisan 118.410.036 33.051.930
Mayıs 133.815.029 37.662.291
Haziran 106.435.270 34.365.210
Toplam

679.059.942

 194.300.834

Köprü ve otoyollar saniyede 43,66 lira kazandırdı

İlginizi Çekebilir
Alman turistler Türkiye planlarını değiştirmedi
Türkiye'ye gidilmemesi konusunda açık bir şekilde uyarılarda bulunan Almanya, turistlerin planlarının önüne geçemedi.
Borsa İstanbul 2017'nin lideri
BIST, 2017'de ve son bir yılda getiri liginin lideri oldu
Savunma Sanayii Müsteşarı: Yolumuza devam ediyoruz
Almanya'nın Türkiye ile yeni savunma projelerinin gözden geçirileceği iddialarına Savunma Sanayii Müsteşarlığı'ndan yanıt geldi.
Arabistan yılı sıfıra yakın büyümeyle kapatacak
Uluslararası Para Fonu (IMF), Suudi Arabistan'ın 2017 büyüme tahmini yüzde 0,4'ten yüzde 0,1'e düşürdü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Büyükelçisi John Bass düğünde göbek attı

ABD Büyükelçisi John Bass düğünde göbek attı

32
Deniz Baykal: Yüzde 50 ile anayasa yapılmaz

Deniz Baykal: Yüzde 50 ile anayasa yapılmaz

244
Cezaevindeki FETÖ’cülere 15 Temmuz Destanı izletilecek

Cezaevindeki FETÖ’cülere 15 Temmuz Destanı izletilecek

52
Alman turistler Türkiye planlarını değiştirmedi

Alman turistler Türkiye planlarını değiştirmedi

30
Samsun'da silahlı çatışma: 4 ölü 1 yaralı

Samsun'da silahlı çatışma: 4 ölü 1 yaralı

46
Borsa İstanbul 2017'nin lideri

Borsa İstanbul 2017'nin lideri

18
Mimarlar Odası Sur'un yenilenmesini istemiyor

Mimarlar Odası Sur'un yenilenmesini istemiyor

77
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM