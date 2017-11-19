taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.239
USD
3,8776
EURO
4,5712
ALTIN
161,32
PETR
62,7100

Koreli turistlerin Kayserispor sevgisi

Türkiye'yi ziyarete gelen Güney Kore'li turistler farklı bir tutkunun peşindeler. Kayserispor sonların en büyük sevdası.

19.11.2017 - 16:55
  1. Haberler
  2. Gündem

Güney Kore'den Türkiye'ye gezmeye gelen Koreliler, Anıtkabir ziyaretinde bulunan Kayserispor taraftarı arasına katılarak sarı kırmızılı atkı ile Ata'nın huzuruna çıktılar.

Koreli turistlerin Kayserispor sevgisi

EN BÜYÜK TUTKULARI KAYSERİSPOR

Lig'de aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Kayserispor'u taraftarı Ankara deplasmanında da yalnız bırakmadı. Kapalı Kale taraftar gurubu  mücadele öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyarete Türkiye gezmeye gelen Güney Koreli üç turist de ellerindeki Kayserispor atkısı ile taraftarların arasında yer aldı.

Koreli turistlerin Kayserispor sevgisi

Kayseri'yi Kapadokya'dan dolayı bildiklerini ifade eden Güney Koreli turistler, deplasmanda mücadele eden Kayserispor'a destek verdiklerini ifade ettiler. Anıtkabir ziyaretinde Kayserispor taraftarına yakın ilgi gösteren Koreli turistler Kayserispor taraftarına eşlik ederek marşlar söylediler.

İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gümüşhane'de konuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Gümüşhane İl Kongresi'nde FETÖ yapılanmasına ilişkin açıklama yaptı.
Milli halter Naim Süleymanoğlu'na veda
Milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu, bu gün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayburt'ta konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayburt'ta partisinin il kongresinde Bayburtluların "kurt gitti yazıya, meydan kaldı cıngıllı tazıya" sözünü söyledi.
CHP'li Nuray Çepni kentlerin varoşlarıyla konuşacak
CHP, kentlerin 'varoşlarında' yer alan vatandaşlara partinin politikalarını anlatmak üzere Nuray Çepni'yi görevlendirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Leyla Alaton'dan kadınlar hakkında güldüren tespit

Leyla Alaton'dan kadınlar hakkında güldüren tespit

227
FETO, Naim Süleymanoğlu'nun akrabasından dayak yemiş

FETO, Naim Süleymanoğlu'nun akrabasından dayak yemiş

141
Yunanistan'ın tatbikat korkusu

Yunanistan'ın tatbikat korkusu

114
Süleymanoğlu'nun ezeli rakibi Leonidis cenazedeydi

Süleymanoğlu'nun ezeli rakibi Leonidis cenazedeydi

72
Amerikalı generalden nükleer silah ve Trump çıkışı

Amerikalı generalden nükleer silah ve Trump çıkışı

46
HDP'li vekiller Şırnak'ta öldürülen PKK'lının cenazesinde

HDP'li vekiller Şırnak'ta öldürülen PKK'lının cenazesinde

380
Milli gururumuz Süleymanoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Milli gururumuz Süleymanoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

95
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM