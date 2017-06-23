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Körfez ülkelerinden Katar'a: Türkiye'nin üssünü kapatın

Katar'a karşı yaptırım uygulama girişimini başlatan Arap ülkeleri, Türkiye'nin ülkedeki askeri üssünün kapatılmasını istedi.

23.06.2017 - 06:53
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Amerikan medyasında yer alan haberlere göre,

Suudi Arabistan'ın başını çektiği Körfez bölgesindeki Arap ülkeleri, Katar'a yaptırımlar kapsamında ülkedeki Türk askeri üssünün kapatılmasını da talep etti.

Listede ayrıca Katar merkezli ve uluslararası yayın yapan El Cezire televizyonunun kapatılması, Yemen'de hükümete karşı savaşan Şii Husilere mali desteğin kesilmesi, İran ile diplomatik ilişkilerin dondurulması, terör örgütü olarak kabul edilen grup ve hareketlere maddi desteğe son verilmesi gibi maddeler de yer alıyor.

Bu örgütler; Müslüman Kardeşler, DEAŞ ve El Kaide olarak sıralanıyor.

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