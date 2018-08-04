taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.610
USD
5,0821
EURO
5,8805
ALTIN
198,35
PETR
73,3600

Kosova Cumhurbaşkanı Türk bayrağının yakılmasını kınadı

Kosova Cumhurbaşkanı, ırkçı olduğu tahmin edilen grubun Türk bayrağını yakmasını içeren görüntülerle ilgili, bu hareketin çok çirkin bir davranış olduğunu ve Kosova kurumlarınca kınandığı açıkladı.

AA | 04.08.2018 - 11:02..
  1. Haberler
  2. Dünya

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, ırkçı olduğu tahmin edilen grubun Türk bayrağını yakmasını içeren görüntülerle ilgili, bu hareketin çok çirkin bir davranış olduğunu ve Kosova kurumlarınca kınandığını açıkladı.

"TÜRKİYE KOSOVA'NIN STRATEJİK ORTAĞI"

Cumhurbaşkanı Thaçi, gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine, "Türkiye, Kosova'nın stratejik ortağıdır ve olmaya da devam edecektir. (Türk) Bayrağın yakılması çirkin bir davranış ve Kosova kurumları tarafından kınanan bir harekettir." değerlendirmesinde bulundu.

Kosova Cumhurbaşkanı Türk bayrağının yakılmasını kınadı

Ellerinde delil bulunmadan Türk bayrağını yakan kişilerin, belirli bir şahıs veya partinin yandaşı olarak etiketlenemeyeceğini dile getiren Thaçi, söz konusu olayın belirli mekanizmalar tarafından iki ülke arasındaki ilişkilere zarar vermek amacıyla yapıldığına dair bilgi aldığını kaydetti.

IRKÇI SALDIRI

Kosova medyasında bir grubun Türk bayrağını yakıp yere atarak üzerine bastığı görüntüler paylaşılmıştı.

Daha önce sosyal medya hesabından Türklere ve Türkiye'ye hakaretlerde bulunan Kosova Dışişleri Bakan Yardımcısı Gjergj Dedaj'a destek amacıyla toplandıklarını söyleyen grubun, ırkçı ve ayrımcı sloganlar atmasının ardından dağıldığı bildirilmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü

Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü

88
Hakkari'de polis aracının geçişi sırasında mayın patladı

Hakkari'de polis aracının geçişi sırasında mayın patladı

130
Usame Bin Ladin'in annesi The Guardian'a konuştu

Usame Bin Ladin'in annesi The Guardian'a konuştu

62
İsrail sivil göstericileri bombayla vurdu

İsrail sivil göstericileri bombayla vurdu

98
Barcelona Vidal için anlaştı

Barcelona Vidal için anlaştı

7
Rus kadın kapkaççıyı pişman etti

Rus kadın kapkaççıyı pişman etti

30
Türkiye'de sarıkız örümceği korkusu

Türkiye'de sarıkız örümceği korkusu

68
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM