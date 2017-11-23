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Kosovalı kadınlar ağaçları giydirdiler

Kosovalı kadınlar ağaçları giydirme etkinliğine başladı. Her yıl el örgülerini ağaçlara giydiren kadınlar, rengarenk bir manzara oluşturdu.

23.11.2017 - 10:34
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Kosova'nın Prizren şehrinde faliyet gösteren Orkide Kadınlar Derneği tarafından başlatılan “Ağaç Giydirme Sanatı Projesi" kapsamında, Prizren'de ağaçlar projeye katılan kadınlar tarafından üretilen el örgüleriyle giydirildi.

Kosovalı kadınlar ağaçları giydirdiler

AĞAÇLARA GİYDİRİLEN ÖRGÜLERE YOĞUN İLGİ

Prizren'deki Şadrıvan merkezinde bulunan ağaçları kendi elleriyle ördükleri örgülerle giydiren kadınlar, amaçlarının hem el işi örgülere dikkat çekmek hem de görsel zenginliği artırmak ve ağaçları korumak olduğunu söylediler.
Orkide Kadınlar Derneği üyelerinin katıldığı ağaç giydirme faaliyetine kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Kosovalı kadınlar ağaçları giydirdiler - GALERİ

Kosovalı kadınlar ağaçları giydirdiler

AĞAÇ GİYDİRME SANATI

Orkide Kadınlar Derneği Başkan Yardımcısı Sebhat Şinik Sokol, "Ağaç Giydirme Sanatı Projesi" kapsamında benzer çalışmaların devam edeceğini ve şehrin değişik yerlerinde ağaçlara değişik renk ve tarzda hazırlanan örgülerin giydirileceğini söyledi.

Kosovalı kadınlar ağaçları giydirdiler

Ağaçların rengarenk giydirildiğini gören vatandaşlar, yapılan uygulamanın çok güzel olduğunu ve yaygınlaştırılması gerektiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür ettiler ve ağaçların yanında bol bol fotoğraf çektiler.

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