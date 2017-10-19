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Kosret Resul hakkında tutuklama kararı çıktı

Irak yargısı, IKBY Başkan Yardımcısı Kosret Resul hakkında tutuklama kararı çıkardı.

19.10.2017 - 13:40
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Kosret Resul hakkında tutuklama kararı çıktı

Irak yargısı, merkezi yönetime bağlı birliklere yönelik "işgal güçleri" ifadesini kullandığı gerekçesiyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkan Yardımcısı Kosret Resul hakkında tutuklama kararı çıkardı.

Irak Yüksek Yargı Yönetimi sözcüsü Abdusettar Bayraktar, konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

İŞGAL GÜÇLERİ DEDİĞİ İÇİN..

Bayraktar açıklamada, Yüksek Yargı Yönetimi'ne bağlı Risafa İnceleme Mahkemesi'nin, Kerkük'te görev yapan polis ve ordu birliklerine "işgal güçleri" ifadesini kullanmasından dolayı Resul hakkında tutuklama kararı verdiğini belirtti.

Kosret Resul hakkında tutuklama kararı çıktı

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