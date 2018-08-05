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Köy evini müzeye dönüştürdü

Dedesinin emaneti asırlık malzemelerle köy evini müzeye dönüştüren Teyfik Er'in antika eserlerle dolu evi ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

İHA | 05.08.2018 - 11:54..
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Kastamonu’nun Cide ilçesinde ikamet eden Teyfik Er, dedesinden emanet kalan ve sonradan kendisinin evlerin tavan aralarından topladığı asırlık mutfak, tarım ve müzik aletleri başta olmak üzere 100 ila 250 yıllık çeşitli tarihi objelerle, köy evini adeta müzeye dönüştürdü.

KÜLTÜR ODASI

Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı Çamdibi köyünde yaşayan Teyfik Er dedesinden emanet kalan ve sonradan kendisinin evlerin tavan aralarından, odunluklardan topladığı asırlık mutfak, tarım ve müzik aletleri başta olmak üzere 100 ila 250 yıllık çeşitli tarihi objelerle köy evinin odasını adeta Kültür Odası’na dönüştürdü.

12 yaşında dedesinin emanetleriyle eski objelere merak salan Er, deden kalma köy evlerinin tavan aralarında unutulan, odunluklara atılan eski eserleri toplamaya başladı.

Köy evini müzeye dönüştürdü

ZİYARETÇİLERDEN BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Bulduğu eski objeleri orijinalliğini bozmadan temizleyerek odasında sergileyen Teyfik Er, 120 dolayındaki tarihi obje sayısını 500’e çıkarmaya çalışıyor. Er, tarihi 100 ile 300 yıl arasında değişen objeleri, köydeki ahşap evinin odasını adeta kültür evine dönüştürerek gelecek nesillere aktarmaya çalışıyor.

150 yıl öncesinden günümüze kadar yer alan fotoğraf makineleri, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait antikalar, kahve cezveleri, teraziler, saatler, radyolar, savaş başlıkları, yöresel çarık, kömürlü ütü, şamdanlar, taş plaklar, bakır ev gereçleri, testiler, dokumacılık ve kalaycılıkta kullanılan aletler ve yüzlerce antika niteliğindeki objelerin sergilendiği ev yöreyi ziyarete gelenlerin büyük ilgisini görüyor.

Köy evini müzeye dönüştürdü

"HEDEFİM BUNLARIN SAYISINI 100'E ÇIKARTMAK"

Odasında televizyon dahi bulundurmayan antika eser meraklısı Teyfik Er, gününün çoğunu eski eserleri ile geçiriyor. 12 yaşında dedesinin de telkiniyle hobi olarak başladığı eski malzemelere zamanla ilgisinin arttığını, antika eşyaları toplamaya başladığını söyleyen Er, "Eski eşyaları 1-2 toplamaya başladıktan sonra beni bir merak sardığı. Gelenler artık topladığım eşyaları sormaya başladılar. 1-2 topluyorum derken odamda 100’ün üzerinde antika eser oluştu. Daha da topluyorum. Şu anda odamda 100 yıldan başlayan, 250 yıllık antika var. Benim hedefim bunların sayısını 500’e çıkartmak. Eşyaları eşten dostan, eski tavan aralarından, odunluklardan toplamaya devam ediyorum. Şu anda bunları bulmak mümkün değil. Zaten bunların birçoğu günümüzde bilinmiyor." dedi.

Köy evini müzeye dönüştürdü

Köy evini müzeye dönüştürdü


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