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Köy okulunun duvarına sanatsal dokunuş

Dünyaca ünlü ressam Ahmet Güneştekin ve "Çoban Ressam" olarak anılan Sinan Demir, bir köy okulunun duvarına öğrencilerin katılımıyla Truva atı resmetti.

AA | 30.09.2018 - 12:31..
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Bu yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında dünyaca ünlü ressam Ahmet Güneştekin ve "Çoban Ressam" olarak anılan Sinan Demir, Korkuteli ilçesindeki bir köy okulunun duvarına öğrencilerle Truva atı resmi çizdi.

TRUV ATI YAPTI

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen festival çerçevesinde, festivalin sanatsal afişine de imza atan ünlü ressam Güneştekin ile Demir, Ulucak köyündeki Şehit Mustafa Demir İlkokulu'nun duvarına Truva atı resmetti.

Ahmet Güneştekin, burada yaptığı konuşmada, Uluslararası Antalya Film Festivali'nin dünya çapında önemli bir noktaya geldiğini söyledi.

Böyle bir festivalde imzasının bulunmasından dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Güneştekin, kendisine bir köy okulunun duvarını boyama teklifi geldiğinde de heyecanlandığını belirtti.

Köy okulunun duvarına sanatsal dokunuş

"KALICI OLMASINI İSTİYORUM"

Siirt'teki boşaltılmış bir köyde ilk kez 2004 yılında duvara resim yaptıklarını anlatan Güneştekin, "Burada çocuklarla buluştuk, duvara bir Truva resmi yaptık. Umarım kalıcı olur." diye konuştu.

Köy okulunun duvarına sanatsal dokunuş

Köy okulunun duvarına sanatsal dokunuş

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